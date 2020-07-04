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    Смогут ли гости отличиться в Борисове?

    БАТЭ — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Высшей лиги 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Энергетик-БГУ»
    «Энергетик-БГУ»
    В 16 туре чемпионата Белоруссии БАТЭ будет принимать «Энергетик-БГУ». Игра пройдет на стадионе «Борисов» 4 июля. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на БАТЭ — «Энергетик-БГУ».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 04 Июля 2020 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 16:00 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    БАТЭ

    После 15 матчей Высшей лиги команда из Борисова расположилась на первом месте в турнирной таблице с 30 очками в запасе. От ближайшего преследователя она находится на расстоянии трех баллов.

    В конце мая БАТЭзавоевал первое золото в сезоне, одолев «Динамо» Брест в дополнительное время в рамках финала Кубка страны (1:0).

    Затем подопечные Кирилла Альшевского победили «Ислочь» в чемпионате (1:0). А вот в следующих матчах желто-синие скатали вничью с «Витебском» (2:2) и «Шахтером» Солигорск (2:2).

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    В 14-м туре БАТЭв гостях легко справился с «Белшиной» (2:0). А в недавнем поединке «батоны» проиграли впервые с марта. На родном поле клуб из Борисова всухую уступил «Динамо» Минск (0:2).

    «Энергетик-БГУ»

    В своих 15 матчах чемпионата коллектив из Минска набрал 26 очков. В общекомандном рейтинге Высшей лиги он находится на пятой позиции.

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    • В прошлом месяце «Энергетик-БГУ» был непобедим. В 5 майских встречах подопечные Владимира Белявского заработали 13 баллов.

    В стартовых четырех поединках упомянутого отрезка «энергетики» переиграли «Смолевичи» (2:0), «Слуцк» (2:1), «Динамо» Брест (2:1) и «Ислочь» (2:1). А 31 числа прошлого месяца клуб из Минска расписал мировую с «Витебском» (3:3).

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    Июньские выступления «Энергетик-БГУ» провалил. Сперва команда потерпела поражения от «Шахтера» Солигорск (0:1) и «Белшины» (0:1), а позже она сыграла вничью с «Динамо» Минск (0:0). Реабилитироваться за неудачи коллектив Белявского сумел с помощью разгрома «Славии» Мозырь (5:0).

    Прогноз и ставка

    Победа БАТЭ в грядущей встрече оценивается в 1.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Энергетика-БГУ» — 8.30.

    Несмотря на статус фаворита, клуб из Борисова находится не в лучшей своей форме и позволяет соперникам многое впереди. Этим и должны воспользоваться гости. Наши прогноз и ставка — «Энергетик-БГУ» забьет за 1.94. 0

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    БАТЭ — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Высшей лиги 4 июля 2020 года. Прогноз на БАТЭ — «Энергетик-БГУ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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