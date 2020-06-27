«Лидс» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Чемпионшипа 27 июня 2020 года

В 39 туре английского Чемпионшипа «Лидс» будет принимать «Фулхэм». Игра пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 27 июня. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Лидс» — «Фулхэм».

«Лидс»

Представители города Лидс активно бьются за первое место с «Вест Бромвичем». За 38 матчей эта команда заработала 71 очко и заняла вторую строчку, уступив лидерам по дополнительным показателям.

До вынужденной паузы «Лидс» провел неубедительный отрезок из трех поединков без побед, который начался с поражений от «Уигана» (0:1) и «Ноттингем Форест» (0:2). Затем была ничья с «Брентфордом» (1:1).

Однако позже подопечные Марсело Бьелсы выиграли в пяти встречах Чемпионшипа кряду. Мощная серия стартовала с двух домашних игр против «Бристоль Сити» (1:0) и «Рединга» (1:0).

Все прогнозы на футбол

В гостях «павлины» одержали верх над «Мидлсбро» (1:0) и разнесли «Халл» (0:4). В 37-м туре «Лидс» был сильнее «Хаддерсфилда» (2:0). А вот рестарт сезона команда Бьелсы провалила, уступив «Кардиффу» (0:2).

«Фулхэм»

Старейшая команда Лондона находится в топ-3 с 64 очками на счету. От первых двух клубов она пока отстает на 7 пунктов, а соперника, идущего ниже, опережает на 1 балл.

После вылета из Кубка Англии от «Ман Сити» (0:4) «Фулхэм» завоевал две победы в Чемпионшипе, одолев «Хаддерсфилд» (3:2) и «Блэкберн» (1:0).

Затем команда Скотта Паркера разошлась миром с «Миллуолом» (1:1), потерпела поражение от «Барнсли» дома (0:3), а также заработала 1 очко в дуэли с «Дерби Каунти» (1:1).

До паузы «Фулхэм» набрал 7 баллов в 3 встречах. В них «дачники» победили «Суонси» (1:0), «Престон» (2:0) и обменялись голами с «Бристоль Сити» (1:1). После возобновления сезона лондонский клуб оказался слабее «Брентфорда» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Лидса» в игре 39-го тура Чемпионшипа букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью — 3.80, а на победу «Фулхэма» — 4.80.

Возобновление сезона получилось для двух клубов провальным. Теперь им нужно набирать баллы, поскольку плотность в таблице может испортить планы касательно дальнейшей борьбы за призовые места. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1.85. 0