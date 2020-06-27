«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Италии 27 июня 2020 года

В 28-м туре итальянской Серии А «Лацио» будет принимать «Фиорентину». Матч пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Фиорентина».

«Лацио»

«Лацио», который ведет борьбу за чемпионский титул, в своем первом матче после возобновления сезона потерял очки. Римляне встречались с «Аталантой», вели по ходу встречи, но упустили преимущество — 2:3.

Для римлян это поражение стало первым в чемпионате Италии с 25 сентября, когда они уступили «Интеру».

Интересно, что «Лацио» лишь в шестой раз в сезоне пропустил больше одного гола за игру.

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Из-за этого поражения «Лацио» теперь на 4 очка отстает от лидирующего «Ювентуса». Римляне набрали 62 очка, тогда как у туринцев — 66. В то же время «Интер» «лациале» опережают на 4 очка.

«Лацио» — вторая команда лиги по забитым мячам (62) и вторая по пропущенным (26).

«Фиорентина»

«Фиорентина» возобновила сезон ничейным результатом. «Фиалки» на своем поле сыграли вничью с «Брешией» — 1:1.

Эта ничья стала для подопечных Джузеппе Якини третьей подряд, а их беспроигрышная серия в чемпионате теперь насчитывает 4 матча.

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» располагается на 13-й строчке. Команда набрала 31 очко, от зоны вылета ее отделяют 6 пунктов.

У «фиалок» лишь 33 забитых гола в 27 матчах, но при этом довольно неплохой показатель по пропущенным — 37 мячей (девятый в лиге и лучший результат среди команд из нижней части таблицы).

Прогноз и ставки

На победу «Лацио» дается коэффициент 1,59, на ничью — 4,34, а на победу «Фиорентины» — 6,40.

В матче первого круга «Лацио» обыграл «Фиорентину» на выезде со счетом 2:1. «Фиалки» не могут обыграть римлян в пяти матчах подряд — две ничьи и три поражения.

Если «Лацио» хочет остаться в чемпионской гонке, то терять очки в домашнем матче против не самого сильного соперника никак нельзя.

Наши прогноз и ставка — победа «Лацио» и тотал меньше 5,5 голов с коэффициентом 1,71. 0