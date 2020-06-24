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    Удержит ли «Реал» свое лидерство?

    «Реал» — «Мальорка». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 24 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Мальорка»
    «Реал» стал лидером после прошлого тура
    В среду, 24 июня, «Реал» на своем поле примет «Мальорку» в рамках 31-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Альфредо Ди Стефано», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Мальорка».
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    Футбол. Испания. Примера 24 Июня 2020 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.15
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 18.00
  • Ставка!
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    «Реал»

    Королевский клуб с 65 очками расположился на первой позиции в турнирной таблице Примеры, опережая вторую «Барселону» по дополнительным показателям.

    «Сливочные» блестяще провели поединки после карантинной паузы, выиграв все три встречи.

    В первом поединке после рестарта «Реал» одолел «Эйбар» со счетом 3:1, забив все три гола еще до перерыва. Во втором матче мадридцы разгромили «Валенсию» — 3:0.

    В прошлом туре дружина Зинедина Зидана победила в гостях «Реал Сосьедад» (3:1). Это позволило ей опередить каталонского конкурента и стат лидером.

    «Мальорка»

    Футбольный клуб, базирующийся на Балеарских островах, сейчас активно бьется за сохранение прописки в элите. На счету этой команды имеется 26 очков, а от спасительной зоны она пока отстает на три балла.

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    • После вылета из Кубка Короля в январе от «Сарагосы» (1:3) подопечные Висенте Морено проиграли в трех встречах Примеры. «Островитяне» уступили «Реал Сосьедаду» (0:3), «Вальядолиду» (0:1) и «Эспаньолу» (0:1).

    Чуть позже «Мальорка» одержала верх над «Алавесом», а затем заработала 1 очко в поединке с «Бетисом» (3:3). Очередным поражением для красно-черных закончилась игра с «Хетафе» (0:1).

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    Перед самой паузой «Мальорка» переиграла «Эйбар» (2:1), а после рестарта чемпионата команда пока не выигрывала. Коллектив Морено уступил «Барселоне» (0:4), «Вильярреалу» (0:1) и разошлась миром с «Леганесом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, ничья — в 8,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0

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