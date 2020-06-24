«Реал» — «Мальорка». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 24 июня 2020 года

В среду, 24 июня, «Реал» на своем поле примет «Мальорку» в рамках 31-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Альфредо Ди Стефано», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Мальорка».

«Реал»

Королевский клуб с 65 очками расположился на первой позиции в турнирной таблице Примеры, опережая вторую «Барселону» по дополнительным показателям.

«Сливочные» блестяще провели поединки после карантинной паузы, выиграв все три встречи.

В первом поединке после рестарта «Реал» одолел «Эйбар» со счетом 3:1, забив все три гола еще до перерыва. Во втором матче мадридцы разгромили «Валенсию» — 3:0.

В прошлом туре дружина Зинедина Зидана победила в гостях «Реал Сосьедад» (3:1). Это позволило ей опередить каталонского конкурента и стат лидером.

«Мальорка»

Футбольный клуб, базирующийся на Балеарских островах, сейчас активно бьется за сохранение прописки в элите. На счету этой команды имеется 26 очков, а от спасительной зоны она пока отстает на три балла.

После вылета из Кубка Короля в январе от «Сарагосы» (1:3) подопечные Висенте Морено проиграли в трех встречах Примеры. «Островитяне» уступили «Реал Сосьедаду» (0:3), «Вальядолиду» (0:1) и «Эспаньолу» (0:1).

Чуть позже «Мальорка» одержала верх над «Алавесом», а затем заработала 1 очко в поединке с «Бетисом» (3:3). Очередным поражением для красно-черных закончилась игра с «Хетафе» (0:1).

Перед самой паузой «Мальорка» переиграла «Эйбар» (2:1), а после рестарта чемпионата команда пока не выигрывала. Коллектив Морено уступил «Барселоне» (0:4), «Вильярреалу» (0:1) и разошлась миром с «Леганесом» (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,14, тогда как успех гостей оценивается в 19,00, ничья — в 8,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0