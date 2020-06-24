«Аталанта» — «Лацио». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Серии А 24 июня 2020 года

«Аталанта»
«Аталанта» — самая результативная команда Серии А с 74 забитыми мячами. Команда Гасперини продолжает радовать болельщиков результативной игрой. В прошлом туре она разобралась с «Сассуоло» (4:1).
Это была шестая победа «черно-синих» подряд. До этого они разгромили «Лечче» 2:7 и обыграли «Валенсию» 3:4, тем самым обеспечив свое участие в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Также стоит отметить победу со счетом 2:1 над «Фиорентиной» и «Ромой». В общем, сезон для хозяев проходит очень удачно.
От «Ромы» команда оторвалась на 6 очков, поэтому пока что «Аталанта» останется в зоне ЛЧ при любом исходе.
«Лацио»
«Лацио» проводит этот сезон еще удачнее. «Римляне» дышат в спину «Ювентусу» и вполне могут замахнуться на титул чемпиона Италии. У гостей 62 очка и отставание составляет все один пункт.
Команда потерпела всего 2 поражения в 26 матчах Серии А. Это лучший показатель. И пропускает она тоже меньше всех — 23 мяча.
Из последних результатов стоит выделить победу над «Интером» 2:1, «Пармой» 0:1, «Болоньей» 2:0 и «Дженоа» 2:3.
Прогноз и ставки
Это будет очень интересный поединок — лучшая атака против лучшей защиты. В первом круге команды сыграли 3:3. В конце прошлого сезона «лациале» выиграли Кубок Италии, обыграв «Аталанту» 0:2.
Коэффициенты даются такие: 2.20 на первую команду, 3.20 на вторую и 3.75 предлагают на ничью.
Ждем от матча голов. Так что предлагаем поставить на тотал больше трех за 1.92. 0