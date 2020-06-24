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    Лучшая атака против лучшей обороны. Сколько голов забьют «Аталанта» и «Лацио»?

    «Аталанта» — «Лацио». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Серии А 24 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Лацио»
    Ханс Хатебур
    В матче 27 тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле примет римский «Лацио». Игра состоится 24 июня. Начало в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Аталанта» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Июня 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Лацио Лацио
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.20
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.10
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    «Аталанта»

    «Аталанта» — самая результативная команда Серии А с 74 забитыми мячами. Команда Гасперини продолжает радовать болельщиков результативной игрой. В прошлом туре она разобралась с «Сассуоло» (4:1).

    Это была шестая победа «черно-синих» подряд. До этого они разгромили «Лечче» 2:7 и обыграли «Валенсию» 3:4, тем самым обеспечив свое участие в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Также стоит отметить победу со счетом 2:1 над «Фиорентиной» и «Ромой». В общем, сезон для хозяев проходит очень удачно.

    Все прогнозы на Серию А

    От «Ромы» команда оторвалась на 6 очков, поэтому пока что «Аталанта» останется в зоне ЛЧ при любом исходе.

    «Лацио»

    «Лацио» проводит этот сезон еще удачнее. «Римляне» дышат в спину «Ювентусу» и вполне могут замахнуться на титул чемпиона Италии. У гостей 62 очка и отставание составляет все один пункт.

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  • Вчера

    • Команда потерпела всего 2 поражения в 26 матчах Серии А. Это лучший показатель. И пропускает она тоже меньше всех — 23 мяча.

    Из последних результатов стоит выделить победу над «Интером» 2:1, «Пармой» 0:1, «Болоньей» 2:0 и «Дженоа» 2:3.

    Прогноз и ставки

    Это будет очень интересный поединок — лучшая атака против лучшей защиты. В первом круге команды сыграли 3:3. В конце прошлого сезона «лациале» выиграли Кубок Италии, обыграв «Аталанту» 0:2.

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    Коэффициенты даются такие: 2.20 на первую команду, 3.20 на вторую и 3.75 предлагают на ничью.

    Ждем от матча голов. Так что предлагаем поставить на тотал больше трех за 1.92. 0

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