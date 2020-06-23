«Дженоа» — «Парма». Прогноз (к. 5.80) и ставки на матч Серии А 23 июня 2020 года

В 27 туре чемпионата Италии «Дженоа» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 23 июня. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Дженоа» — «Парма».

«Дженоа»

Перед своим матчем 27 тура итальянского первенства «Дженоа» с 25 очками идет на 17 месте. 18-ю, опасную строку команда опережает по дополнительным показателям.

Проиграв в родных стенах «Лацио» (2:3) в позапрошлом туре, «Грифоны» тем самым прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию. По ходу нее они сперва дважды сыграли вничью, а затем выиграли две игры.

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После этой неудачи «россоблу» оказались в зоне вылета. Тем не менее, победа над «Миланом» (2:1) позволила им из нее выбраться.

«Парма»

«Парма» располагается на восьмой позиции в таблице чемпионата Италии. За 26 туров Серии А коллектив набрал 36 баллов.

В предыдущих пяти поединках коллектив одержал только одну победу. Этот успех произошел в 24-м туре, где на выезде был повержен «Сассуоло» (1:0).

Перед самым карантином «Крестоносцы» неожиданно проиграли дома СПАЛу (0:1). А уже после карантина «джаллоблу» разошлись миром с «Торино» (1:1) на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, успех гостей оценивается в 3,30, ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Парма» выиграет, и обе команды забьют за 5,80. 0