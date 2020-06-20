«Уотфорд» — «Лестер». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч АПЛ 20 июня 2020 года

В 30 туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Викаридж Роуд» 20 июня. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Лестер».

«Уотфорд»

За 29 матчей Премьер-лиги команда из одноименного английского города заработала 27 очков. В таблице АПЛ она идет на 17 месте, опережая «Борнмут» из красной зоны по дополнительным показателям.

Перед паузой в футболе «Уотфорд» успел вылететь из Кубка Англии, потерпев поражение от «Транмир Роверс» в дополнительное время (1:2). Двухматчевое противостояние этих соперников закончилось со счетом 5:4.

Затем подопечные Найджела Пирсона неважнецки сыграли в Премьер-лиге. В трех поединках они набрали всего 1 балл. С 1 по 23 февраля «шершни» уступили «Эвертону» (2:3), сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1) и влетели «МЮ» (0:3).

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В последнем матче зимы «Уотфорд» завоевал долгожданную победу, одолев «Ливерпуль» (3:0). Перед уходом на карантин «желтая армия» проиграла «Кристал Пэлас» (0:1).

«Лестер»

Сейчас коллектив из Лестера замыкает тройку сильнейших английского первенства с 53 очками на счету. Ближайшего конкурента за эту позицию команда опережает на 5 пунктов.

После вылета из Кубка лиги от «Астон Виллы» по сумме двух встреч 2:3 «Лестер» не выигрывал в течение четырех матчей чемпионата кряду.

Плохая для подопечных Брендана Роджерса серия началась с ничейных поединков с «Челси» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (0:0), а затем «лисы» проиграли «Ман Сити» (0:1) и «Норвичу» (0:1).

4 марта «Лестер» минимально разобрался с «Бирмингемом» в 1/8 финала Кубка Англии (1:0), а перед паузой синие в Премьер-лиге прихлопнули «Астон Виллу» (4:0).

Прогноз и ставка

На победу «Уотфорда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.45, на ничью — 3.50, а на победу «Лестера» — 2.17.

На данном этапе АПЛ у команды Роджерса имеется достаточно конкурентов, которые хотели бы вытеснить ее из зоны ЛЧ, поэтому с клубами из низов таблицы «лисы» должны разбираться и брать 3 очка.

Наши прогноз и ставка — победа «Лестера» за 2.12. 0