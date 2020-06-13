«Мальорка» — «Барселона». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Ла Лиги 13 июня 2020 года

В 28 туре чемпионата Испании «Мальорка» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на «Эстадио де Сон-Моис» 13 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Мальорка» — «Барселона».

«Мальорка»

В ходе 27 матчей чемпионата Испании клуб из города Пальма-де-Мальорка заработал 25 очков. На данном этапе турнира команда борется за выживание и находится на 18 месте в турнирной таблице.

Еще в январе «Мальорка» вылетела из Кубка Испании, уступив «Сарагосе» (1:3), после чего подопечные Висенте Морено провели три провальные встречи в Ла Лиге.

«Островитяне» потерпели поражения от «Реала Сосьедад» (0:3), «Вальядолида» (0:1) и «Эспаньола» (0:1). Неприятная серия неудач прервалась 15 февраля, когда красно-черные дома победили «Алавес» (1:0).

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Следующая игра в Примере закончилась для «Мальорки» голевой перестрелкой с «Бетисом» (3:3). 1 марта команда уступила «Хетафе» (0:1), а перед самой паузой она заработала 3 очка в матче с «Эйбаром» (2:1).

«Барселона»

Каталонский гранд сейчас располагается на самой вершине таблицы. В 27 турах Примеры команда заработала 58 баллов, но «Реал», идущий вторым, она опережает всего на 2 очка.

До паузы «Барселона» успела попрощаться с Кубком Испании из-за поражения от «Атлетика» (0:1). Но затем в чемпионате сине-гранатовые добыли три победы.

В этих трех встречах коллектив Кике Сетьена оказался сильнее «Бетиса» (3:2), «Хетафе» (2:1) и «Эйбара» (5:0).

Чуть позже в Лиге чемпионов «блауграна» обменялась голами с «Наполи» (1:1), а потом она потерпела поражение в Эль-Класико (0:2). В последней встрече «Барса» обошлась малой кровью в противостоянии с «Реалом Сосьедад» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Мальорки» в поединке 28-го тура чемпионата Испании оценивается в 9.90, на ничью букмекеры предлагают поставить за 6.30, а на победу «Барселоны» — за 1.29.

Сейчас толком неизвестно, в какой форме окажется команда Сетьена после перерыва. Да, «Барса» победит «Мальорку» на выезде, но крупного счета в их матче ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 за 1.74. 0