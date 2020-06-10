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    Приблизится ли «Ференцварош» к чемпионскому титулу?

    «Пакш» — «Ференцварош». Прогноз и ставки на матч чемпионата Венгрии по футболу 10 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Ференцварош
    Прогноз и ставки на «Пакш» — «Ференцварош»
    Футболисты «Ференцвароша»
    В среду, 10 июня, «Пакш» на своем поле примет «Ференцварош» в рамках 28-го тура чемпионата Венгрии. Встреча, которая пройдет на арене «Фехервари ути», начнется в 22:05 по московскому времени. Прогноз на «Пакш» — «Ференцварош».

    «Пакш»

    «Пакш» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, имея на своем счету 32 очка.

    «Атомщики» одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

    После возобновления сезона подопечные Яноша Сюлы разошлись миром с «МОЛ Фехервар» (0:0), а также обыграли «Мезьокьовешд» (2:0).

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    Стоит добавить, что вышеуказанные соперники «Пакша» занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно.

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии с 63 баллами.

    На счету команды Сергея Реброва 19 побед, шесть ничьих и всего два поражения.

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    В мае-июне «зеленые орлы» оказались сильнее «Дебрецена» (2:1), «Уйпешта» (1:0) и «Диошдьери ВТК» (3:0).

    В еще одной встрече, которая прошла 31 мая, «Ференцварош» поделил очки с «Академией Пушкаша» (1:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ференцвароша» — 1.75, победа «Пакша» — 4.10, ничья — 3.80.

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    Будем исходить из того, что «зеленые орлы» — сильнейшая команда лиги, которая уже опережает ближайшего соперника на 9 очков.

    Пауза в связи со вспышкой коронавируса сильно не повлияла на игру команды Сергея Реброва, которая демонстрирует высокую квалификации едва ли не в каждой встрече.

    Да, «атомщики» тоже неплохо себя проявили в последних матчах, но все же они заметно слабее лидера первенства. Наш прогноз — «победа гостей».

    Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал голов больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.20. 0

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