«Пакш» — «Ференцварош». Прогноз и ставки на матч чемпионата Венгрии по футболу 10 июня 2020 года

В среду, 10 июня, «Пакш» на своем поле примет «Ференцварош» в рамках 28-го тура чемпионата Венгрии. Встреча, которая пройдет на арене «Фехервари ути», начнется в 22:05 по московскому времени. Прогноз на «Пакш» — «Ференцварош».

«Пакш»

«Пакш» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, имея на своем счету 32 очка.

«Атомщики» одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

После возобновления сезона подопечные Яноша Сюлы разошлись миром с «МОЛ Фехервар» (0:0), а также обыграли «Мезьокьовешд» (2:0).

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Стоит добавить, что вышеуказанные соперники «Пакша» занимают второе и третье места в турнирной таблице соответственно.

«Ференцварош»

«Ференцварош» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии с 63 баллами.

На счету команды Сергея Реброва 19 побед, шесть ничьих и всего два поражения.

В мае-июне «зеленые орлы» оказались сильнее «Дебрецена» (2:1), «Уйпешта» (1:0) и «Диошдьери ВТК» (3:0).

В еще одной встрече, которая прошла 31 мая, «Ференцварош» поделил очки с «Академией Пушкаша» (1:1).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ференцвароша» — 1.75, победа «Пакша» — 4.10, ничья — 3.80.

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Будем исходить из того, что «зеленые орлы» — сильнейшая команда лиги, которая уже опережает ближайшего соперника на 9 очков.

Пауза в связи со вспышкой коронавируса сильно не повлияла на игру команды Сергея Реброва, которая демонстрирует высокую квалификации едва ли не в каждой встрече.

Да, «атомщики» тоже неплохо себя проявили в последних матчах, но все же они заметно слабее лидера первенства. Наш прогноз — «победа гостей».

Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал голов больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.20. 0