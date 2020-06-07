«Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Бундеслиги 7 июня 2020 года

В 30 туре немецкой Бундеслиги «Вердер» будет принимать «Вольфсбург». Игра пройдет на «Везерштадион» 7 июня. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Вольфсбург».

«Вердер»

В ходе 29 матчей немецкого первенства бременская футбольная команда заработала 25 очков. Сейчас она идет предпоследней в списке участников чемпионата, но от спасительной 15 строчки ее отделяют 3 пункта.

Перед выходом на карантин «Вердер» вылетел из Кубка Германии, проиграв в гостях «Айнтрахту» (0:2). А в 25-м туре чемпионата «бременцы» сыграли вничью с «Гертой» (2:2).

После возобновления Бундеслиги зелено-белые были разгромлены «Байером» (1:4). Неделей позже коллектив Флориана Кофельдта наконец-то добыл три очка, победив «Фрайбург» на выезде (1:0).

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Встреча с «Боруссией» М 26 мая закончилась для «Вердера» нулевой ничьей. 30 мая клуб из Бремена переиграл «Шальке» (1:0). А в первом летнем поединке эта команда всухую уступила «Айнтрахту» (0:3).

«Вольфсбург»

Коллектив из одноименного города располагается на шестой строке в турнирной таблице с 42 баллами в активе. Эта позиция позволяет команде пробиться в квалификацию Лиги Европы. Столько же очков имеет и «Хоффенхайм», идущий седьмым.

В преддверии паузы в футболе «Вольфсбург» дважды сыграл вничью в чемпионате. Миром подопечные Оливера Гласнера разбежались с «Унионом» (2:2) и «РБ Лейпцигом» (0:0).

После двух матчей в Бундеслиге «волки» успели проиграть «Шахтеру» Донецк в Лиге Европы (1:2).

После выхода из карантина «Вольфсбург» победил «Аугсбург» (2:1), уступил «Боруссии» Д (0:2), разнес «Байер» (4:1), а также потерял очки в дуэли с «Айнтрахтом» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Вердера» в игре 30-го тура Бундеслиги букмекеры дают коэффициент 3.80, на ничью — 3.60, а на победу «Вольфсбурга» — 2.02.

Турнирное положение вынуждает обе команды зарабатывать максимум очков в каждой игре, однако в действительности это у них получается далеко не всегда. Наши прогноз и ставка на матч — голы в обоих таймах за 1.76. 0