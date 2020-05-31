«Гамбург» — «Веен». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Второй Бундеслиги 31 мая 2020 года

В 29 туре Второй немецкой Бундеслиги «Гамбург» будет принимать «Веен». Игра пройдет на «Фолькспаркштадион» 31 мая. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Гамбург» — «Веен».

«Гамбург»

Коллектив из одноименного города опустился на третью строчку в турнирной таблице Второй Бундеслиги. Имея 46 очков в копилке, он отстает от первого места на 7 пунктов.

На футбольную паузу «Гамбург» уходил не в очень хорошем настроении, поскольку «горожане» выиграли всего один матч из четырех.

Все прогнозы на спорт

Негативный отрезок начался с ничьей 15 февраля в противостоянии с «Ганновером» (1:1), после чего «динозавры» влетели «Санкт-Паули» (0:2) и «Эрцгебирге Ауэ» (0:3). А победил «Гамбург» команду «Регенсбург» 7 марта (2:1).

После рестарта Второй Бундеслиги подопечные Дитера Хеккинга разошлись миром с «Гройтером Фюрт» (2:2) и «Арминией» (0:0). 28 мая «Гамбург» оказался слабее « Штутгарта» (2:3).

«Веен»

Представители немецкого города Висбаден застряли внизу турнирной таблицы на 17 позиции с 28 баллами в запасе. От спасительной зоны команда отстает на 3 очка.

С февраля по начало марта «Веен» пережил не самую приятную серию из пяти матчей без побед. Закончилась она в первый день весны поражением от «Арминии» (0:1).

6 марта «Веен» разгромил «Оснабрюк» (6:2). После возобновления второго по значимости чемпионата в Германии команда Рюдигера Рема взяла верх над «Штутгартом» (2:1).

Однако два следующих матча «Веен» проиграл, уступив «Хайденхайму» и «Зандхаузену» с минимальным счетом 0:1.

Прогноз и ставка

На победу «Гамбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.43. Ничья оценивается в 4.90, а победа «Веена» — в 7.00.

На «Фолькспаркштадион» хозяева сделают все, чтобы реабилитироваться за неудачи после рестарта чемпионата. Наш прогноз и ставка на матч — победа «Гамбурга» с форой -1 за 1.68. 0