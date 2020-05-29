«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 29 мая 2020 года

В пятницу, 29 мая, в стартовом поединке 11-го тура чемпионата Белоруссии по футболу «Торпедо-БелАЗ» на своей арене сыграет со «Смолевичами». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по Москве. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи».

«Торпедо-БелАЗ»

Перед стартом 11-го тур, «Торпедо-БелАЗ» с 18 набранными очками находится на третьей позиции в турнирной таблице, уступая лидеру чемпионата четыре балла.

В десятом игровом дне «автозаводцы» потерпели фиаско в Гродно от местного «Немана» со счетом 1:3, тем самым прервав свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где три встречи были победными.

Матчем ранее коллектив из Жодино в родных стенах одолел «Городею» (3:1), а перед этим расписал мировую со «Славией» (0:0) в Мозыре.

Домашние встречи чемпионата «Торпедо» пока проводит удачно, выиграв три при одном ничейном исходе, забив в этих играх шесть голов, а пропустив — только один.

«Смолевичи»

«Смолевичи», которые только по итогам прошлого сезона вернулись в элиту, после девяти матчей в вышке идут на 15 предпоследнем месте, набрав всего четыре очка.

В текущем первенстве «смольные» еще не праздновали викторию, четыре раза сыграв вничью. Эти мировые состоялись дома с «Шахтером» (0:0), а также на выезде с брестским «Динамо» (1:1), «Белшиной» (1:1) и «Рухом» Брест (0:0) в последнем проведенном матче.

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Поделив очки с «Рухом», «Смолевичи» тем самым прервали серию из трех поражений подряд, где команда на своей арене была повержена минским «Динамо» (1:3), «Энергетиком» (0:2) и БАТЭ (3:5).

В гостях в этом первенстве «смолевичи» проиграли лишь раз при трех ничейных исходах, разница забитых и пропущенных — 2:3.

Последний раз эти команды играли в вышке в 2018 году, и тогда «Торпедо» дважды выиграло: 1:0 — дома и 2:1 — на выезде.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Торпедо-БелАЗ» — 1.66, победа «Смолевичей» — 5.45, ничья — 3.55.

Хотя «Смолевичи» и добыли большую часть своих очков на выезде, против «торпедовцев», как мы считаем, гости будут иметь немного шансов на успех. Наш прогноз и ставка: П1. 0