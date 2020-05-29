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    Справится ли «Торпедо-БелАЗ» дома со «Смолевичами»?

    «Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 29 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи»
    Игрок «Торпедо-БелАЗ»
    В пятницу, 29 мая, в стартовом поединке 11-го тура чемпионата Белоруссии по футболу «Торпедо-БелАЗ» на своей арене сыграет со «Смолевичами». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по Москве. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 29 Мая 2020 года
    Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 18:00 Смолевичи Смолевичи
  • Смолевичи
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
    •

    «Торпедо-БелАЗ»

    Перед стартом 11-го тур, «Торпедо-БелАЗ» с 18 набранными очками находится на третьей позиции в турнирной таблице, уступая лидеру чемпионата четыре балла.

    В десятом игровом дне «автозаводцы» потерпели фиаско в Гродно от местного «Немана» со счетом 1:3, тем самым прервав свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где три встречи были победными.

    Матчем ранее коллектив из Жодино в родных стенах одолел «Городею» (3:1), а перед этим расписал мировую со «Славией» (0:0) в Мозыре.

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    • Домашние встречи чемпионата «Торпедо» пока проводит удачно, выиграв три при одном ничейном исходе, забив в этих играх шесть голов, а пропустив — только один.

    «Смолевичи»

    «Смолевичи», которые только по итогам прошлого сезона вернулись в элиту, после девяти матчей в вышке идут на 15 предпоследнем месте, набрав всего четыре очка.

    В текущем первенстве «смольные» еще не праздновали викторию, четыре раза сыграв вничью. Эти мировые состоялись дома с «Шахтером» (0:0), а также на выезде с брестским «Динамо» (1:1), «Белшиной» (1:1) и «Рухом» Брест (0:0) в последнем проведенном матче.

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    Поделив очки с «Рухом», «Смолевичи» тем самым прервали серию из трех поражений подряд, где команда на своей арене была повержена минским «Динамо» (1:3), «Энергетиком» (0:2) и БАТЭ (3:5).

    В гостях в этом первенстве «смолевичи» проиграли лишь раз при трех ничейных исходах, разница забитых и пропущенных — 2:3.

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    Последний раз эти команды играли в вышке в 2018 году, и тогда «Торпедо» дважды выиграло: 1:0 — дома и 2:1 — на выезде.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Торпедо-БелАЗ» — 1.66, победа «Смолевичей» — 5.45, ничья — 3.55.

    Хотя «Смолевичи» и добыли большую часть своих очков на выезде, против «торпедовцев», как мы считаем, гости будут иметь немного шансов на успех. Наш прогноз и ставка: П1. 0

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 29 мая 2020 года. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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