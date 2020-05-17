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    Оставит ли «Сеул» шансы новичку лиги?

    «Сеул» — «Кванджу». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 17 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Южная Корея. К-Лига
    Прогноз на «Сеул» — «Кванджу»
    «Сеул» — «Кванджу»
    Во втором туре чемпионата Южной Кореи «Сеул» будет принимать «Кванджу». Игра пройдет на стадионе «Сеул» 17 мая. Начало встречи — в 13:00 мск. Прогноз на «Сеул» — «Кванджу».
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 17 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Сеул»

    Минувший сезон столичный клуб завершил на третьей позиции. Однако разрыв между лидерами составил 15 очков, поэтому за чемпионство «Сеул» особо и не сражался.

    Нынешний розыгрыш турнира подопечные Чхве Ен Су начали не очень удачно. В гостях команда влетела «Канвону» — 1:3.

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    В матче первого тура гости открыли счет на 37-й минуте и сумели уйти на перерыв без пропущенного гола. Но соперник установил равенство на 56-й минуте.

    С 85-й по 87-ю «Канвон» забил еще два мяча, а «Сеул» уехал из Чхунчхона без очков. Сейчас столичные ребята находятся на восьмом месте в таблице.

    «Кванджу»

    Эта скромная команда провела прошлый год во второй лиге. К-Лигу 2 данный коллектив выиграл, набрав 73 балла. Такой успех позволил клубу попасть в главный чемпионат страны напрямую, без отборочных матчей.

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    • С первыми трудностями в элитном дивизионе «Кванджу» столкнулся уже в дебюте сезона. У себя дома новичок лиги всухую уступил «Соннаму» — 0:2.

    В два гола хозяева летели уже к 12-й минуте. В течение остатка поединка они сумели нанести лишь 6 ударов по воротам, 2 из которых пришлись в створ.

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    После первого тура «Кванджу» находится на 11 месте в таблице, в чемпионате Южной Кореи это предпоследняя позиция.

    Прогноз и ставки

    На победу «Сеула» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 3.40, а на победу «Кванджу» — 3.55.

    В родных стенах коллектив Чхве Ен Су постарается обыграть скромных соперников, чтобы завоевать первые очки в сезоне. Наш прогноз на матч — «Сеул» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.59. 0

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    «Сеул» — «Кванджу». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 17 мая 2020 года. Прогноз на «Сеул» — «Кванджу». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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