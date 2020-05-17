«Сеул» — «Кванджу». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 17 мая 2020 года

Во втором туре чемпионата Южной Кореи «Сеул» будет принимать «Кванджу». Игра пройдет на стадионе «Сеул» 17 мая. Начало встречи — в 13:00 мск. Прогноз на «Сеул» — «Кванджу».

«Сеул»

Минувший сезон столичный клуб завершил на третьей позиции. Однако разрыв между лидерами составил 15 очков, поэтому за чемпионство «Сеул» особо и не сражался.

Нынешний розыгрыш турнира подопечные Чхве Ен Су начали не очень удачно. В гостях команда влетела «Канвону» — 1:3.

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В матче первого тура гости открыли счет на 37-й минуте и сумели уйти на перерыв без пропущенного гола. Но соперник установил равенство на 56-й минуте.

С 85-й по 87-ю «Канвон» забил еще два мяча, а «Сеул» уехал из Чхунчхона без очков. Сейчас столичные ребята находятся на восьмом месте в таблице.

«Кванджу»

Эта скромная команда провела прошлый год во второй лиге. К-Лигу 2 данный коллектив выиграл, набрав 73 балла. Такой успех позволил клубу попасть в главный чемпионат страны напрямую, без отборочных матчей.

С первыми трудностями в элитном дивизионе «Кванджу» столкнулся уже в дебюте сезона. У себя дома новичок лиги всухую уступил «Соннаму» — 0:2.

В два гола хозяева летели уже к 12-й минуте. В течение остатка поединка они сумели нанести лишь 6 ударов по воротам, 2 из которых пришлись в створ.

После первого тура «Кванджу» находится на 11 месте в таблице, в чемпионате Южной Кореи это предпоследняя позиция.

Прогноз и ставки

На победу «Сеула» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 3.40, а на победу «Кванджу» — 3.55.

В родных стенах коллектив Чхве Ен Су постарается обыграть скромных соперников, чтобы завоевать первые очки в сезоне. Наш прогноз на матч — «Сеул» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.59. 0