«Сеул» — «Кванджу». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 17 мая 2020 года

«Сеул»
Минувший сезон столичный клуб завершил на третьей позиции. Однако разрыв между лидерами составил 15 очков, поэтому за чемпионство «Сеул» особо и не сражался.
Нынешний розыгрыш турнира подопечные Чхве Ен Су начали не очень удачно. В гостях команда влетела «Канвону» — 1:3.
В матче первого тура гости открыли счет на 37-й минуте и сумели уйти на перерыв без пропущенного гола. Но соперник установил равенство на 56-й минуте.
С 85-й по 87-ю «Канвон» забил еще два мяча, а «Сеул» уехал из Чхунчхона без очков. Сейчас столичные ребята находятся на восьмом месте в таблице.
«Кванджу»
Эта скромная команда провела прошлый год во второй лиге. К-Лигу 2 данный коллектив выиграл, набрав 73 балла. Такой успех позволил клубу попасть в главный чемпионат страны напрямую, без отборочных матчей.
С первыми трудностями в элитном дивизионе «Кванджу» столкнулся уже в дебюте сезона. У себя дома новичок лиги всухую уступил «Соннаму» — 0:2.
В два гола хозяева летели уже к 12-й минуте. В течение остатка поединка они сумели нанести лишь 6 ударов по воротам, 2 из которых пришлись в створ.
После первого тура «Кванджу» находится на 11 месте в таблице, в чемпионате Южной Кореи это предпоследняя позиция.
Прогноз и ставки
На победу «Сеула» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 3.40, а на победу «Кванджу» — 3.55.
В родных стенах коллектив Чхве Ен Су постарается обыграть скромных соперников, чтобы завоевать первые очки в сезоне. Наш прогноз на матч — «Сеул» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.59. 0