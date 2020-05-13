«Небитчи» — «Ахал». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Туркмении по футболу 13 мая 2020 года

В восьмом туре чемпионата Туркменистана по футболу «Небитчи» 13 мая на своей арене примет «Ахал». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. Прогноз на «Небитчи» — «Ахал».

«Небитчи»

«Небитчи» после семи проведенных матчей набрал всего шесть очков, которые позволяют команде находится на седьмой позиции из восьми участников.

До вынужденного перерыва клуб из Балканабада провел три игры, где разжился тремя очками, выиграв в домашней игре у «Шагадама» (1:0), обе выездные встречи были проиграны «всухую».

В минувшем туре первенства «нефтяники» в родных стенах неожиданно нанесли поражение действующему чемпиону «Алтын Асыру» (1:0). Этой викторией они прервали 4-матчевую проигрышную серию.

Три домашние игры текущего чемпионата принесли «Небитчи» два выигрышных результата и одно поражение, разница забитых-пропущенных — 3:2.

«Ахал»

«Ахал» является лидером туркменского первенства. В шести сыгранных матчах коллектив из город Аннау разжился 15 зачетными пунктами.

За весть турнир «зелено-белые» выиграли в пяти играх и раз потерпели фиаско, которое состоялось на выезде от «Алтын Асыра» (1:2) в последний день апреля.

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После того они провели только одну встречу, где на своей территории переиграли «Энергетик» со счетом 2:0.

Гостевые игры этого первенства принесли «Ахалу» один выигрыши и одно поражение, соотношение мячей в этих встречах составило — 2:2.

В прошлом сезоне «Ахал» дважды обыграл «Небитчи» по 2:0 (дома и на выезде), две другие встречи закончились мировыми по 0:0.

Прогноз и ставки

Обе команды не особо блещут результативностью. Скорее всего, и этот поединок будет «низовым». Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0