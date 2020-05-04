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    Сохранит ли «Халапа» прописку в Лига Примере?

    «Халапа» — «Масая». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 4 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Никарагуа
    Прогноз на «Халапа» — «Масая»
    Фрагмент первого матча
    В ответном поединке за место в Лига Примера «Халапа» 4 мая в родных стенах сыграет с «Масаей». Игра начнется в 02:00 по мск. Прогноз на «Халапа» — «Масая».

    «Халапа»

    «Халапа» с 23 набранными очками финишировала на пятом месте в регулярном первенстве, разница забитых и пропущенных мячей 17:21. Эта позиция позволила команде сыграть в четвертьфинале плей-офф.

    Но этот поединок «кондоры» провалили, проиграв разгромно на выезде «Ферретти» со счетом 1:5, затем в первом матче они уступили в гостях своему предстоящему сопернику (1:2).

    На данный момент у коллектива 7-матчевая безвыигрышная серия, где пять встреч были проигрышными. Также отметим, что команда уступила в последних своих четырех играх.

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    • На своей арене в этом сезоне «Халапа» провела девять матчей, пять из которых были победными, дважды была ничья и две встречи оказались проигранными.

    «Масая»

    «Масая» выступала в этом сезоне в первом дивизионе Никарагуа, где показала неплохие результаты, что позволило команде сыграть в стыковом матче с клубом из топ-дивизиона.

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    В первом матче «львы» одержали домашнюю викторию над «Халапой» со счетом 2:1. Первый тайм они проиграли, пропустив в самом дебюте поединка.

    Но во второй половине матча, «Масая» играя уже в меньшинстве, смогла переломить ход неудачного поединке, забив дважды усилиями Роши и Гутьерреса. Итог — 2:1.

    Прогноз на «Халапа» — «Масая»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Халапы» — 1.50, победа «Масаи» — 5.60, ничья — 3.90.

    «Халапа», которая проиграла четыре последние игры, должна отыгрывать негативный гандикап. Но форма хозяев желает лучшего, так что ждем голы в обе стороны. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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    «Халапа» — «Масая». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 4 мая 2020 года. Прогноз на «Халапа» — «Масая». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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