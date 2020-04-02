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    «Окоталь» прервет серию поражений?

    «Окоталь» — «Халапа». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 2 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Окоталь» — «Халапа»
    Футболист «Окоталя»
    В четверг, 2 апреля, в рамках 13-го тура чемпионата Никарагуа «Окоталь» на своем поле примет «Халапу». Игра начнется в 01:00 по мск. Прогноз на «Окоталь» — «Халапа».

    «Окоталь»

    С девятью зачетными пунктами «Окоталь» расположился на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Никарагуа, отставая от зоны плей-офф на четыре балла.

    Последние три игры в первенстве «желто-синие» проиграли. Началась эта серия с выездного фиаско против «Дириангена» (0:2), после чего они уступили в родных стенах 1:2 «Реал Эстели», а в минувшем туре были повержены в гостях «Реал Мадрис» — 0:2.

    Перед этим неудачным периодом у команды была 3-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой она раз победили и дважды сыграли вничью.

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    • В домашних встречах этого чемпионата «Окоталь» соблюдает полный паритет, дважды выиграв при двух ничьих и двух поражениях, разница мячей — 5:4.

    «Халапа»

    «Халапа» с 18 зачетными баллами находится на пятой строке в турнирной таблице чемпионата Никарагуа. От не проходной позиции команда оторвалась на пять очков.

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    За минувшие четыре поединка в первенстве «тигры» чередовали выездные поражения с домашними викториями.

    Неудачи состоялись в играх с «Реал Эстели» (0:2) и «Реал Мадрис» (0:1), положить на лопатки удалось «Уолтер Ферретти» и «Хувентус Манагуа» (по 2:0).

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    • На выезде в текущем розыгрыше чемпионата Никарагуа «Халапа» еще не побеждала. Команда добыла две ничьи и четыре встречи проиграла, разница забитых и пропущенных — 4:9.

    В первом круге «Халапа» дома одолела «Окоталь» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне дважды победили окотальцы — 2:1 и 1:0. Отметим, что «желто-синие» на родной арене еще не уступали «тиграм».

    Прогноз на «Окоталь» — «Халапа»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Окоталя» — 2.00, победа «Халапы» — 2.80, ничья — 3.50.

    «Окоталь» еще вполне может пробиться в плей-офф и будет в этой игре стараться взять три очка. Соперник для этого у хозяев очень подходящий. Наш прогноз и ставка на этот поединок: победа «Окоталя». 0

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    «Окоталь» — «Халапа». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 2 апреля 2020 года. Прогноз на «Окоталь» — «Халапа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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