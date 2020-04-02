«Дирианген» — «Уолтер Феррети». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Никарагуа 2 апреля 2020 года

В четверг, 2 апреля, «Дирианген» в 13-м туре чемпионата Никарагуа на своем поле сыграет с «Уолтер Феррети». Начало встречи — в 03:00 по мск. Прогноз на «Дирианген» — «Уолтер Феррети».

«Дирианген»

В турнирной таблице чемпионата Никарагуа «Дирианген» идет на третьей позиции, имея на своем счету 24 очка, что на четыре меньше, чем у лидера.

В минувшем туре «черно-белые» уступили на выезде первому ФК «Манагуа» со счетом 1:2. Этим фиаско они прервали 13-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, где 11 встреч были победными.

Перед этой игрой «Дирианген» сыграл вничью в гостях с аутсайдером «Депортиво Лас-Сабанас» (1:1), а еще ранее выиграл три встречи «всухую» в первенстве.

В шести домашних поединках текущего первенства команда добыла четыре виктории, раз сыграла вничью и один матч проиграла, разница мячей — 7:2.

«Уолтер Феррети»

«Уолтер Феррети» находится строкой ниже, чем предстоящий противник. На счету команда имеет 18 зачетных пунктов.

В минувшем туре «черно-красные» на своей арене уничтожили «Чинандегу» (7:0), играя весь второй тайм в большинстве, в котором забили пять мячей.

Этой викторий они прервали серию из трех поражений, где сперва дома были повержены ФК «Манагуа» (0:1), а затем проиграли на выезде 0:2 «Халапе» и 1:4 «Хувентус Манагуа».

Выездные встречи этого чемпионата принесли «Феррати» такую статистику: две виктории, две ничьи и столько же поражений, разница забитых и пропущенных — 6:8.

В первом круге «Дирианген» на выезде одолел «Уолтер Феррети» со счетом 2:1, в прошлом сезоне «черно-белые» в гостях также победили (3:1), а в другом матче была мировая — 0:0.

Прогноз на «Дирианген» — «Уолтер Феррети»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дириангена» предлагают — 1.66.

На викторию «Уолтер Феррети» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.35.

Зачастую поединки между этими коллективами проходят более-менее результативно. Вполне возможно, что и в данном матче будет забито пару голов. Наш прогноз и ставка: ТБ 2,0. 0