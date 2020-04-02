КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнВыбор Кейна. От нового проекта Сульшера до обновленного трио «Барсы» Криштиану РоналдуКак коронавирус отразится на будущем Роналду Эдинсон КаваниТрансферный дайджест. 24-30 марта
  • 15:20
    • УЕФА рассматривает три даты возобновления чемпионатов
  • 15:36
    • «Манчестер Юнайтед» пообещал Санчо футболку с седьмым номером
  • 14:33
    • Экс-вратарь «Барселоны» и сборной Турции находится в критическом состоянии
  • 14:17
    • «Тоттенхэм» сократил зарплаты всем сотрудникам
  • 14:02
    • Глава UFC заверил в проведении боя Нурмагомедов — Фергюсон 18 апреля
  • 11:59
    • Арустамян: Сезон в РПЛ возобновится не раньше 30 мая
  • 11:24
    • СМИ: «Ювентус» может продать Роналду
    Все новости спорта

    «Дирианген» и «Уолтер Феррети» сыграют результативно?

    «Дирианген» — «Уолтер Феррети». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Никарагуа 2 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Дирианген» — «Уолтер Феррети»
    «Уолтер Феррети»
    В четверг, 2 апреля, «Дирианген» в 13-м туре чемпионата Никарагуа на своем поле сыграет с «Уолтер Феррети». Начало встречи — в 03:00 по мск. Прогноз на «Дирианген» — «Уолтер Феррети».

    «Дирианген»

    В турнирной таблице чемпионата Никарагуа «Дирианген» идет на третьей позиции, имея на своем счету 24 очка, что на четыре меньше, чем у лидера.

    В минувшем туре «черно-белые» уступили на выезде первому ФК «Манагуа» со счетом 1:2. Этим фиаско они прервали 13-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, где 11 встреч были победными.

    Перед этой игрой «Дирианген» сыграл вничью в гостях с аутсайдером «Депортиво Лас-Сабанас» (1:1), а еще ранее выиграл три встречи «всухую» в первенстве.

  • Выбор Кейна. От нового проекта Сульшера до обновленного трио «Барсы»
  • Футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии задумывается о смене клубной прописки
  • Сегодня

    • В шести домашних поединках текущего первенства команда добыла четыре виктории, раз сыграла вничью и один матч проиграла, разница мячей — 7:2.

    «Уолтер Феррети»

    «Уолтер Феррети» находится строкой ниже, чем предстоящий противник. На счету команда имеет 18 зачетных пунктов.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В минувшем туре «черно-красные» на своей арене уничтожили «Чинандегу» (7:0), играя весь второй тайм в большинстве, в котором забили пять мячей.

    Этой викторий они прервали серию из трех поражений, где сперва дома были повержены ФК «Манагуа» (0:1), а затем проиграли на выезде 0:2 «Халапе» и 1:4 «Хувентус Манагуа».

  • Как коронавирус отразится на будущем Роналду
  • Останется ли Криштиану в «Ювентусе»?
  • Сегодня

    • Выездные встречи этого чемпионата принесли «Феррати» такую статистику: две виктории, две ничьи и столько же поражений, разница забитых и пропущенных — 6:8.

    В первом круге «Дирианген» на выезде одолел «Уолтер Феррети» со счетом 2:1, в прошлом сезоне «черно-белые» в гостях также победили (3:1), а в другом матче была мировая — 0:0.

    Прогноз на «Дирианген» — «Уолтер Феррети»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дириангена» предлагают — 1.66.

    На викторию «Уолтер Феррети» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.35.

    Зачастую поединки между этими коллективами проходят более-менее результативно. Вполне возможно, что и в данном матче будет забито пару голов. Наш прогноз и ставка: ТБ 2,0. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.88
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Чинандега — Хувентус Манагуа
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Окоталь — Халапа
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эдинсон Кавани
  • Трансферный дайджест. 24-30 марта
    • Вчера в 20:00     Кубок Гагарина
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
    • 00:48 27/03/2020     Модрич растерял свой статус в «Реале»
  • Семь вопросов, которые должен решить «Реал»
    • 06:47 27/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Дирианген» — «Уолтер Феррети». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Никарагуа 2 апреля 2020 года. Прогноз на «Дирианген» — «Уолтер Феррети». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Тоже интересно
    Александр Ляказетт Футбол АПЛ утонула в коронавирусе. Чего нам будет не хватать этой веснойЧемпионат Англии мог бы подарить много ярких моментов болельщикам, если бы не пандемия Вчера в 16:330
  • 11:07
    • АПЛ планирует возобновить матчи в начале мая при пустых трибунах
  • 10:51
    • СБР отменил апрельские сборы из-за коронавируса
  • 07:53
    • Сезон в Испании не будут доигрывать, если матчи не возобновятся до 27 июня
    Павел Недвед Футбол Непобедимые в Группе D. Голландия — Чехия. Евро-2004В квартете D сборная Чехии сразилась с голландцами в одном из поединков на групповом этапе Вчера в 17:390
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Юность» вперед в серии?
  • 2.88
    •
  • 16:06
    • Клубы РПЛ надеются получить информацию о возобновлении сезона 1 апреля
  • 15:51
    • Рейна рассказал о нехватке воздуха из-за коронавируса
  • 15:04
    • «Флорида» интересуется защитником «Салавата»
    Лионель Месси Футбол Коронавирус может помешать «Барселоне» удержать МессиОстанется ли аргентинец на «Камп Ноу»? Вчера в 01:450
  • 14:49
    • Бартомеу верит в быстрое преодоление экономического ущерба
  • 12:51
    • Зеффан: В РПЛ футбол красивый, но сложный
  • 12:34
    • Хакими попал в сферу интересов «Ювентуса»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие