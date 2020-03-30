«Феретти» — «Чинандега». Прогноз и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 30 марта 2020 года

30 марта состоится матч 12-го тура чемпионата Никарагуа «Ферретти» — «Чинандега». Начало матча 02:00 мск. Прогноз на «Феретти» — «Чинандега».

«Вальтер Ферретти»

После 11 туров «Ферретти», выигравший первую часть сезона, занимает четвертое место в чемпионате Никарагуа с 15 очками на счету и разницей мячей 15-15.

Со старта турнира команда одержала четыре победы, сыграла три ничьих и потерпела четыре поражения, три из которых пришлись на последние туры.

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Начав месяц бодро, с двух побед, разделенных ничьей, три последние встречи «Ферретти» проиграл, уступив на своем поле «Манагуа» (0:1), проиграв на выезде «Депортиво Халапа» (0:1).

В последнем матче «Ферретти» был на выезде разгромлен «Ювентус Манагуа» со счетом 1:4.

На своем поле в этом сезоне статистика команды: две победы, одна ничья и два поражения при общей разнице забитых и пропущенных мячей 9-7.

«Чинандега»

«Чинандега» после 11 туров идет на 7-м месте с 12 очками и разницей мячей 10-13. В активе команды три победы, три ничьих и пять поражений.

Месяц «Чинандега» начала с серии из трех поражений, но в последних матчах ситуация выправляется.

На своем поле команда обыграла «Реал Мадрис» (2:1), на выезде поделила очки с «Лас-Сабаносом» (1:1), а в последнем матче дома проиграла «Манагуа» (0:1).

Более успешно играя дома, на выезде «Чинандега» записала на свой счет две ничьих и три поражения, разница голов 3-9.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ферретти» — 1.51, победа «Чинандега» — 7.40, ничья — 4.55.

Мать вряд ли будет результативным, а «Чинандега» последние матчи проводит лучше своего оппонента.

Хозяева забили лишь один мяч в последних трех матчах, вряд ли стоит ждать от них голевого изобилия. Наши прогноз и ставка: тотал «Ферретти» меньше 3,5 0