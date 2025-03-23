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    «Динамо» окажется сильнее череповчан?

    «Северсталь» — «Динамо» Москва: Ставка (к. 2.45) и прогноз на хоккей, КХЛ, 23 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Динамо» Москва
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    Никита Гусев — нападающий московского «Динамо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Марта 2025 года

    Северсталь

  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Северсталь»

    Турнирное положение: Череповчане занимают 6-е место в таблице Запада с 81-м очком в активе после 67-и встреч. «Северсталь» опережает 7-ю строчку на 1 балл.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Торпедо» (3:2), перевернув игру в 3-м периоде. До этого «Северсталь» обыграла по буллитам «Куньлунь» (5:4 Б).

    Северсталь — Динамо: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Северсталь» обыграл минское «Динамо» (5:4), а также уступил «Спартаку» (2:4) и «Локомотиву» (0:3).

    Не сыграет: Ярослав Дыбленко из-за травмы.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Северсталь» продолжает готовиться к плей-офф, команде осталось провести всего одну встречу в «регулярке». Если череповчане обыграют московское «Динамо», то точно останутся на 6-й позиции Запада.

    Если завтра плей-офф, то «Северсталь» попадает на «Спартак», будет настоящая заруба. В прошлом сезоне череповчане уже встречались с «красно-белыми» и вылетели.

    В последних матчах «Северсталь» наладила свою игру и стала побеждать. Если череповчане продолжат играть ярко, то у команды будут шансы наконец-то пройти 1-й раунд плей-офф.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: «Бело-голубые» уже гарантировали себе 2-е место на Западе, набрав 89 очков за 67 встреч. «Динамо» опережает ближайшего преследователя на 4 пункта.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда крупно проиграла «Локомотиву» со счетом 1:4, пропуская шайбы в каждом периоде. До этого «Динамо» одолело «Авангард» (4:3 ОТ).

    В последних 5-и встречах «бело-голубые» 3 раза победили и дважды проиграли. За этот отрезок «Динамо» одолело ЦСКА (2:1) и «Салават Юлаев» (3:1), а также уступило «Нефтехимику» (3:4).

    У московского «Динамо» пустой список травмированных игроков.

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    • Состояние команды: «Бело-голубые» уже точно займут 2-е место на Западе, эту команду уже никто не сможет догнать. В 1-м раунде плей-офф КХЛ «Динамо» примет «Северсталь» или СКА.

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    В регулярном чемпионате «Динамо» играет результативно, команда уже забросила 202 шайбы. Атакующая линия «бело-голубых» действительно очень сильна. Любому сопернику в плей-офф будет непросто против москвичей.

    В последнее время очень стабильно выступает лидер «Динамо» Никита Гусев. В прошедших 2-х встречах форвард забросил 2 шайбы и сделал столько же голевых передач.

    Статистика для ставок

    • «Северсталь» выиграла 2 последних матча

    • В последних 5-и встречах на чужой площадке «Динамо» выиграло 4 раза

    • «Динамо» непременно обыгрывало «Северсталь» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.05, а победа «Северстали» — в 2.65.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

    Прогноз: Московское «Динамо» удачно выступает на чужой площадке в последнее время.

    Ставка: Победа московского «Динамо» за 2.45.

    Прогноз: «Северсталь» выдает неплохую серию с набранными очками, но атакующий потенциал «Динамо» очень мощное.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 2.5 больше за 1.80.

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    «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 23.03.202517:00. «Динамо» окажется сильнее череповчан?
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