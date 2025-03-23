В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: Череповчане занимают 6-е место в таблице Запада с 81-м очком в активе после 67-и встреч. «Северсталь» опережает 7-ю строчку на 1 балл.

Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Торпедо» (3:2), перевернув игру в 3-м периоде. До этого «Северсталь» обыграла по буллитам «Куньлунь» (5:4 Б).

В последних 5-и встречах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Северсталь» обыграл минское «Динамо» (5:4), а также уступил «Спартаку» (2:4) и «Локомотиву» (0:3).

Не сыграет: Ярослав Дыбленко из-за травмы.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Северсталь» продолжает готовиться к плей-офф, команде осталось провести всего одну встречу в «регулярке». Если череповчане обыграют московское «Динамо», то точно останутся на 6-й позиции Запада.

Если завтра плей-офф, то «Северсталь» попадает на «Спартак», будет настоящая заруба. В прошлом сезоне череповчане уже встречались с «красно-белыми» и вылетели.

В последних матчах «Северсталь» наладила свою игру и стала побеждать. Если череповчане продолжат играть ярко, то у команды будут шансы наконец-то пройти 1-й раунд плей-офф.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Бело-голубые» уже гарантировали себе 2-е место на Западе, набрав 89 очков за 67 встреч. «Динамо» опережает ближайшего преследователя на 4 пункта.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда крупно проиграла «Локомотиву» со счетом 1:4, пропуская шайбы в каждом периоде. До этого «Динамо» одолело «Авангард» (4:3 ОТ).

В последних 5-и встречах «бело-голубые» 3 раза победили и дважды проиграли. За этот отрезок «Динамо» одолело ЦСКА (2:1) и «Салават Юлаев» (3:1), а также уступило «Нефтехимику» (3:4).

У московского «Динамо» пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: «Бело-голубые» уже точно займут 2-е место на Западе, эту команду уже никто не сможет догнать. В 1-м раунде плей-офф КХЛ «Динамо» примет «Северсталь» или СКА.

В регулярном чемпионате «Динамо» играет результативно, команда уже забросила 202 шайбы. Атакующая линия «бело-голубых» действительно очень сильна. Любому сопернику в плей-офф будет непросто против москвичей.

В последнее время очень стабильно выступает лидер «Динамо» Никита Гусев. В прошедших 2-х встречах форвард забросил 2 шайбы и сделал столько же голевых передач.

Статистика для ставок

«Северсталь» выиграла 2 последних матча

В последних 5-и встречах на чужой площадке «Динамо» выиграло 4 раза

«Динамо» непременно обыгрывало «Северсталь» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.05, а победа «Северстали» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Московское «Динамо» удачно выступает на чужой площадке в последнее время.

Ставка: Победа московского «Динамо» за 2.45.

Прогноз: «Северсталь» выдает неплохую серию с набранными очками, но атакующий потенциал «Динамо» очень мощное.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 2.5 больше за 1.80.