Каролина Мухова
Элина Свитолина
Мухова
Каролина стартовала сразу со второго места благодаря тому, что оказалась в числе сеяных.
В первом матче ее соперницей Виктория Азаренко, которая не смогла завершить встречу из-за травмы. Мухова забрала первый сет со счетом 6:0, после чего белоруска решила сняться.
Мухова в текущем сезоне проходила хотя бы раунд на всех турнирах, в которых принимала участие.
Но лучшим результатом Муховой пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дубае.
В Индиан-Уэллс 14-я ракетка мира проиграла в четвертом круге Иге Свентек со счетом 1:6, 1:6.
Свитолина
Элина тем временем начала турнир с уверенной победы над Белиндой Бенчич.
По всей видимости, швейцарка оказалась не готова к матчу — Свитолина обыграла бывшую четвертую ракетку мира со счетом 6:1, 6:2.
Но Свитолина сейчас точно в хорошей форме, о чем свидетельствует в том числе ее выступление на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
Прежде чем проиграть в четвертьфинале Мирре Андреевой (5:7, 3:6), украинская теннисистка одержала победы над американками Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинз и Джессикой Пегулой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 1.77, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.05.
Прогноз: в принципе, всё указывает на то, что это будет один из самых напряженных матчей третьего раунда. Скорее всего, тут не получится обойтись без дополнительного сета.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.