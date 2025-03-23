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    Свитолина обыграет Мухову с разгромным счетом?

    Мухова — Свитолина. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Майами 23 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мухова — Свитолина
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против чешки Каролины Муховой в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мухова — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 23 Марта 2025 года

    Каролина Мухова

  • Чехия
    •  Каролина Мухова 18:00 Элина Свитолина

    Элина Свитолина

  • Украина
    •

    Мухова

    Каролина стартовала сразу со второго места благодаря тому, что оказалась в числе сеяных.

    В первом матче ее соперницей Виктория Азаренко, которая не смогла завершить встречу из-за травмы. Мухова забрала первый сет со счетом 6:0, после чего белоруска решила сняться.

    Мухова в текущем сезоне проходила хотя бы раунд на всех турнирах, в которых принимала участие.

    Прогнозы на теннис

    Но лучшим результатом Муховой пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дубае.

    В Индиан-Уэллс 14-я ракетка мира проиграла в четвертом круге Иге Свентек со счетом 1:6, 1:6.

    Свитолина

    Элина тем временем начала турнир с уверенной победы над Белиндой Бенчич.

    По всей видимости, швейцарка оказалась не готова к матчу — Свитолина обыграла бывшую четвертую ракетку мира со счетом 6:1, 6:2.

    Но Свитолина сейчас точно в хорошей форме, о чем свидетельствует в том числе ее выступление на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

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    Прежде чем проиграть в четвертьфинале Мирре Андреевой (5:7, 3:6), украинская теннисистка одержала победы над американками Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинз и Джессикой Пегулой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 1.77, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.05.

    Прогноз: в принципе, всё указывает на то, что это будет один из самых напряженных матчей третьего раунда. Скорее всего, тут не получится обойтись без дополнительного сета.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Мухова — Свитолина: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 23.03.202518:00. Свитолина обыграет Мухову с разгромным счетом?
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