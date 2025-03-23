Украинка Элина Свитолина сыграет против чешки Каролины Муховой в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мухова — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мухова

Каролина стартовала сразу со второго места благодаря тому, что оказалась в числе сеяных.

В первом матче ее соперницей Виктория Азаренко, которая не смогла завершить встречу из-за травмы. Мухова забрала первый сет со счетом 6:0, после чего белоруска решила сняться.

Мухова в текущем сезоне проходила хотя бы раунд на всех турнирах, в которых принимала участие.

Прогнозы на теннис

Но лучшим результатом Муховой пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дубае.

В Индиан-Уэллс 14-я ракетка мира проиграла в четвертом круге Иге Свентек со счетом 1:6, 1:6.

Свитолина

Элина тем временем начала турнир с уверенной победы над Белиндой Бенчич.

По всей видимости, швейцарка оказалась не готова к матчу — Свитолина обыграла бывшую четвертую ракетку мира со счетом 6:1, 6:2.

Но Свитолина сейчас точно в хорошей форме, о чем свидетельствует в том числе ее выступление на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Прежде чем проиграть в четвертьфинале Мирре Андреевой (5:7, 3:6), украинская теннисистка одержала победы над американками Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинз и Джессикой Пегулой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 1.77, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.05.

Прогноз: в принципе, всё указывает на то, что это будет один из самых напряженных матчей третьего раунда. Скорее всего, тут не получится обойтись без дополнительного сета.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.