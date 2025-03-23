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    «СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ставка и прогноз на футбол, Первая лига, 23 марта 2025 года

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    «СКА-Хабаровск»
    23 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Ротор». Начало игры — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 23 Марта 2025 года

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 08:00 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
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    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане еще поборются за выход в стыки. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «СКА-Хабаровск» на 7 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 24 матчах первого дивизиона.

    СКА-Хабаровск — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела безуспешно. Хабаровчане минимально уступили «Сочи».

    До того команда минимально обыграла «Шинник» (1:0). При этом чуть ранее она минимально одолела «Нефтехимик».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Хабаровчане традиционно ершисты, и вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    Матчи с «Ротором» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «СКА-Хабаровск» победил 1 раз при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Армейцы» пока в гонке за попадание в топ-4.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ротор» на 8 очков отстает от зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться очками. Волгоградцы подписали мировую с «Соколом» (2:2).

    До того команда не дала себя обыграть «Балтике» (0:0). Да и поединок с «Уралом» завершился сухим паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Волгоградцы начали весенний цикл не столь уверенно. Весной команда Дениса Бояринцева не блещет стабильностью в игре и результатах.

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    При этом «Ротор» явно не преуспевает в плане реализации. Волгоградцы настреляли всего 20 мячей в 24 матчах первой лиги.

    Волгоградцы явно намерены подняться как можно выше в таблице. Вот только победы команде Бояринцева даются слишком натужно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

    Статистика для ставок

    • Волгоградцы уже 5 с половиной лет не обыгрывают «СКА-Хабаровск»

    • «Ротор» в среднем забивает реже гола за матч

    • Волгоградцы все три весенних поединка свели к ничьим

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

    Прогноз: Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, и наверняка активно понесутся в атаку.

    «СКА-Хабаровск» борется за попадание в стыки, однако и подопечные Бояринцева сдаваться не собираются.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.20

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    «СКА-Хабаровск» — «Ротор»: прогноз и ставка за 2.33, статистика, коэффициенты матча 23.03.202508:00. Ставим на голевое шоу!
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