23 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Ротор». Начало игры — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане еще поборются за выход в стыки. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

При этом «СКА-Хабаровск» на 7 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 24 матчах первого дивизиона.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела безуспешно. Хабаровчане минимально уступили «Сочи».

До того команда минимально обыграла «Шинник» (1:0). При этом чуть ранее она минимально одолела «Нефтехимик».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Хабаровчане традиционно ершисты, и вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Матчи с «Ротором» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «СКА-Хабаровск» победил 1 раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Армейцы» пока в гонке за попадание в топ-4.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ротор» на 8 очков отстает от зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться очками. Волгоградцы подписали мировую с «Соколом» (2:2).

До того команда не дала себя обыграть «Балтике» (0:0). Да и поединок с «Уралом» завершился сухим паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Волгоградцы начали весенний цикл не столь уверенно. Весной команда Дениса Бояринцева не блещет стабильностью в игре и результатах.

При этом «Ротор» явно не преуспевает в плане реализации. Волгоградцы настреляли всего 20 мячей в 24 матчах первой лиги.

Волгоградцы явно намерены подняться как можно выше в таблице. Вот только победы команде Бояринцева даются слишком натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

Статистика для ставок

Волгоградцы уже 5 с половиной лет не обыгрывают «СКА-Хабаровск»

«Ротор» в среднем забивает реже гола за матч

Волгоградцы все три весенних поединка свели к ничьим

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

Прогноз: Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, и наверняка активно понесутся в атаку.

«СКА-Хабаровск» борется за попадание в стыки, однако и подопечные Бояринцева сдаваться не собираются.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.20