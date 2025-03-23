СКА-Хабаровск
Ротор
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане еще поборются за выход в стыки. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «СКА-Хабаровск» на 7 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 24 матчах первого дивизиона.
СКА-Хабаровск — Ротор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела безуспешно. Хабаровчане минимально уступили «Сочи».
До того команда минимально обыграла «Шинник» (1:0). При этом чуть ранее она минимально одолела «Нефтехимик».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Хабаровчане традиционно ершисты, и вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Матчи с «Ротором» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «СКА-Хабаровск» победил 1 раз при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Армейцы» пока в гонке за попадание в топ-4.
«Ротор»
Турнирное положение: Волгоградцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ротор» на 8 очков отстает от зоны стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 18 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться очками. Волгоградцы подписали мировую с «Соколом» (2:2).
До того команда не дала себя обыграть «Балтике» (0:0). Да и поединок с «Уралом» завершился сухим паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 4 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Волгоградцы начали весенний цикл не столь уверенно. Весной команда Дениса Бояринцева не блещет стабильностью в игре и результатах.
При этом «Ротор» явно не преуспевает в плане реализации. Волгоградцы настреляли всего 20 мячей в 24 матчах первой лиги.
Волгоградцы явно намерены подняться как можно выше в таблице. Вот только победы команде Бояринцева даются слишком натужно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
Статистика для ставок
- Волгоградцы уже 5 с половиной лет не обыгрывают «СКА-Хабаровск»
- «Ротор» в среднем забивает реже гола за матч
- Волгоградцы все три весенних поединка свели к ничьим
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.
- 2.12Уэльс — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.20Молдова — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.44Чайка — Черноморец Нв: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, и наверняка активно понесутся в атаку.
«СКА-Хабаровск» борется за попадание в стыки, однако и подопечные Бояринцева сдаваться не собираются.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.20