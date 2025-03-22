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    • Николич — о победе ЦСКА: Матч стал полезным для обеих команд
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    Николич — о победе ЦСКА: Матч стал полезным для обеих команд

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против «Партизана» (2:1).

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Очень рад, что мы приехали в Белград и провели здесь два прекрасных дня. Вчера полный зал поприветствовал нас на баскетбольном матче, а сегодня и здесь на стадионе собралось около 20 тысяч человек! Дружба наших клубов продолжается, дружба наших болельщиков продолжается.

    Здорово, что все — фанаты и "Партизана", и ПФК ЦСКА — были на одной трибуне. Это создало невероятную футбольную атмосферу!

    Всё было прекрасно, а сам матч стал полезным для обеих команд. Поэтому я очень рад, что мы приехали на эту игру. Хочу сказать большое спасибо всем организаторам, руководству футбольного и баскетбольного "Партизана" и ПФК ЦСКА, фанатам, которые сегодня пришли на матч.

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    • И отдельно хочу сказать спасибо за награду, которую я получил от клуба и в особенности вчера и сегодня от фанатов. Это самое главное и важное для меня», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА.

    В следующем матче армейцы сыграют против махачкалинского «Динамо» 29-го марта в рамках российской Премьер-лиги.

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