В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Динамо» Минск. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» займет последнее 11-е место на Западе, набрав 47 очков за 67 встреч. Команда уже не догонит «Витязь».

Последние матчи: В прошедшей встрече «Сочи» проиграл «Спартаку» со счетом 1:3, пропустив 2 шайбы уже в первом периоде. Матчем ранее южане одолели минское «Динамо» (3:2).

До этого «Сочи» проиграл аж 9 матчей подряд. За этот отрезок команда проигрывала «Автомобилисту» (3:6), СКА (0:2), «Куньлуню» (2:5), «Витязю» (0:5) и другим.

Не сыграют: Сергей Иванов из-за травмы.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Сочи» сыграет свой последний матч в нынешнем сезоне, дальше — отпуск. Южане даже не имеют возможности подняться с последнего места, команда набрала слишком мало очков.

У «Сочи» будут большие проблемы в матче против минского «Динамо». Команда Дмитрия Квартальнова продолжает готовиться к играм плей-офф, южанам будет непросто.

Неизвестно, почему «Сочи» в очередной раз посыпался. У команды просто не было возможности побороться за плей-офф, слишком много провальных отрезков в «регулярке»...

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Минчане занимают 4-е место в таблице Запада с 84 очками в активе после 67-и матчей. «Динамо» еще может либо подняться до 3-й строчки, либо опуститься до 5-й позиции.

Последние матчи: В прошлом поединке «зубры» разгромили ЦСКА со счетом 4:1, а до этого «Динамо» неожиданно проиграло «Сочи» (2:3), пропустив решающую шайбу за 6 секунд до конца основного времени.

В последних 5-и матчах у минчан только 1 победа и 4 поражения. За этот отрезок команда также уступила «Салавату Юлаеву» (3:4 Б), «Северстали» (4:5) и СКА (1:3).

Не сыграют: Никита Пышкайло и Даниил Сотишвили (у обоих — травмы).

Состояние команды: Минское «Динамо» будет настроено пошуметь в плей-офф, ведь команда провела отличный регулярный чемпионат. «Зубры» действительно выступают очень мощно.

В последнем матче против ЦСКА было видно, что минское «Динамо» готово к решающей стадии турнира. Если завтра плей-офф, то минчане как раз выходят на армейскую команды из Москвы.

В составе минского «Динамо» есть много нападающих, которые способны забрасывать много шайб. Форвард Вадим Мороз показывает высокий уровень игры, набрав 43 (26+17) очков за 65 матчей.

Статистика для ставок

В последних 11-и встречах «Сочи» проиграл 10 раз

В последних 5-и матчах «Динамо» выиграло только 1 раз

«Сочи» дважды обыгрывал «Динамо» в последних 3-х очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 4.90, а победа «Сочи» — в 4.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: Минское «Динамо» будет доминировать, команде необходимо набрать 2 очка, чтобы иметь возможность подняться выше в турнирной таблице.

Ставка: «Динамо» забросит 1-ю шайбу и победит за 1.95.

Прогноз: «Динамо» не просто победит, а обыграет «Сочи» уверенно.

Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.95.