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    «Волки» начнут встречу активно

    «Нефтехимик» — «Адмирал»: Ставка (к. 2.70) и прогноз на хоккей, КХЛ, 23 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Адмирал»
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    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Адмирал». Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Марта 2025 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: «Волки» уже потеряли шансы на плей-офф, команда уже точно займет 9-е место на Востоке с 65-ю очками в активе после 67-и матчей. «Нефтехимик» отстает от 8-й позиции на 3 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Адмирал» со счетом 2:1, забросив победную шайбу в 3-м периоде. До этого «Нефтехимик» оказался сильнее «Спартака» (4:2).

    Нефтехимик — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    В последних 6-и встречах у нижнекамцев 5 побед и 1 поражение. За этот период «Нефтехимик» крупно уступил «Ладе» (1:7), а также обыгрывал «Локомотив» (2:1 Б), московское «Динамо» (4:3) и все тот же «Адмирал» (3:2).

    Не сыграют: Роман Абросимов, Александр Дергачев, Федор Крощинский и Лука Профака (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Нефтехимик» уже точно не попадет в плей-офф, команде не хватило совсем мало очков. Если бы «волки» смогли обыграть «Ладу», то были бы еще в гонке за 8-ку.

    «Нефтехимик» подкосило из-за большого количества травм. Защитная линия «волков» довольно серьезно пострадала в нынешнем сезоне, поменялось очень много игроков обороны.

    В последнее время «Нефтехимик» частенько побеждал. Наверняка, команда захочет громко хлопнуть дверью и победить в последнем матче регулярного чемпионата.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Владивостокская команда занимает 7-е место в таблице Востока с 69-ю очками в активе после 67-и встреч. «Адмирал» еще не гарантировал себе 7-ю строчку, «Сибирь» отстает от дальневосточников на 1 балл.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Нефтехимику» (1:2), а до этого «Адмирал» проиграл «Металлургу» Мг по буллитам со счетом 4:5.

    У команды продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Адмирал» также уступил «Локомотиву» (1:4) и «Барысу» (4:5 Б).

    Не сыграют: Леонид Метальников, Артем Николаев и Шейн Принц (у всех — травмы).

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    • Состояние команды: «Адмирал» продолжает подготовку к плей-офф, команда попадет на «Трактор», «Салават Юлаев» или «Металлург» Мг в 1-м раунде решающей стадии.

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    Перед стартом плей-офф «Адмирал» выдает серию поражений, команда играет неплохо, но все никак не получается победить. Неудачный период может сказаться и на результатах в 1-м раунде.

    У «Адмирала» не самая надежная оборонительная линия в нынешнем сезоне, команда пропустила уже 197 шайб в регулярном чемпионате.

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и встречах «Нефтехимик» победил 5 раз

    • У «Адмирала» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд

    • В последних 5-и очных встречах «Нефтехимик» 4 раза обыгрывал «Адмирал»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.00, а победа «Адмирала» — в 2.85.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

    Прогноз: «Нефтехимик» снова попытается начать встречу активно.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» в 1-м периоде за 2.70.

    Прогноз: «Волки» на своей площадке стараются играть в свой хоккей, высоко прессингуя соперника.

    Ставка: «Нефтехимик» забросит 1-ю шайбу за 1.82.

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