Мбаппе — лучший нападающий мира по версии GiveMeSport

Килиан Мбаппе — нападающий «Реала» Фото: globallookpress.com
Список из 15-и лучших форвардов мира:
- Килиан Мбаппе («Реал»);
- Роберт Левандовский («Барселона»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»);
- Александер Исак («Ньюкасл»);
- Виктор Дьекереш («Спортинг»);
- Лаутаро Мартинес («Интер»);
- Хулиан Альварес («Атлетико»);
- Омар Мармуш («Манчестер Сити»);
- Виктор Осимхен («Галатасарай», «Наполи»);
- Олли Уоткинс («Астон Вилла»);
- Виктор Бонифейс («Байер»);
- Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
- Маркус Тюрам («Интер»);
- Антуан Гризманн («Атлетико»).
Список был составлен на основе забитых голов, ассистов, средней результативности, важности для команды и индивидуальных выступлений.