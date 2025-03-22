Мбаппе — лучший нападающий мира по версии GiveMeSport

Издание опубликовало список из 15-и лучших нападающих мира.

Список из 15-и лучших форвардов мира:

Килиан Мбаппе («Реал»);

Роберт Левандовский («Барселона»);

Гарри Кейн («Бавария»);

Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»);

Александер Исак («Ньюкасл»);

Виктор Дьекереш («Спортинг»);

Лаутаро Мартинес («Интер»);

Хулиан Альварес («Атлетико»);

Омар Мармуш («Манчестер Сити»);

Виктор Осимхен («Галатасарай», «Наполи»);

Олли Уоткинс («Астон Вилла»);

Виктор Бонифейс («Байер»);

Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

Маркус Тюрам («Интер»);

Антуан Гризманн («Атлетико»).

Список был составлен на основе забитых голов, ассистов, средней результативности, важности для команды и индивидуальных выступлений.