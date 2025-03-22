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    Мбаппе — лучший нападающий мира по версии GiveMeSport

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    Издание GiveMeSport опубликовало список из 15-и лучших нападающих мира.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    Список из 15-и лучших форвардов мира:

    • Килиан Мбаппе («Реал»);

    • Роберт Левандовский («Барселона»);

    • Гарри Кейн («Бавария»);

    • Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»);

    • Александер Исак («Ньюкасл»);

    • Виктор Дьекереш («Спортинг»);

    • Лаутаро Мартинес («Интер»);

    • Хулиан Альварес («Атлетико»);

    • Омар Мармуш («Манчестер Сити»);

    • Виктор Осимхен («Галатасарай», «Наполи»);

    • Олли Уоткинс («Астон Вилла»);

    • Виктор Бонифейс («Байер»);

    • Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

    • Маркус Тюрам («Интер»);

    • Антуан Гризманн («Атлетико»).

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