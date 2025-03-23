23 марта в ответном четвертьфинале Лиги наций по футболу сыграют Испания и Нидерланды. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Нидерланды, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Испания

Турнирное положение: Испания финишировала первой в группе 4 Лиги наций А с 16 очками.

Последние матчи: команда Луиса де ла Фуэнте в гостях сыграла вничью со счетом 2:2 против Нидерландов. Уже на 9-й минуте Нико Уильямс вывел Испанию вперед после передачи Педри. Соперник смог отыграться еще в первом тайме.

В начале второго тайма голландцы уже были впереди, но Испании удалось все-таки уйти от поражения после точного удара на 90+3-й минуте в исполнении Мерино.

Ранее была победа над Швейцарией (3:2) и Данией (2:1).

Не сыграют: все готовятся к матчу.

Состояние команды: Испания продолжает оставаться одной из сильнейших сборных на европейском континенте. Ее продолжает тренировать де ла Фуэнте, приведший к триумфу на Евро-2024. В составе сплошь звезды мирового уровня в каждой линии, при этом находящиеся в самом соку.

Нидерланды

Турнирное положение: Нидерланды были вторыми в группе 3 Лиги наций А с 9 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: команда Рональда Кумана была очень близка к победе над Испанией в первом матче, но упустила ее в компенсированное время. Причем, помогло сопернику удаление защитника Хато на 83-й минуте при счете 2:1.

Нидерланды пропустили первыми, но в середине первого тайма уже отыгрались при помощи гола Гакпо, а на 46-й минуте были уже впереди после удара Рейндерса, находящегося сейчас в великолепной форме.

До этого была ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1) и победа над Венгрией (4:0).

Не сыграют: дисквалифицирован — Хато (з).

Состояние команды: сейчас состав у Нидерландов довольно средний и Куман из него выжимает максимум. За исключением ван Дейка и Гакпо сейчас там не звезд мирового уровня. Да, много талантов, но им еще предстоит стать игроками высокого класса.

Статистика для ставок

Первый матч завершился вничью со счетом 2:2

В 2020 году в товарищеской встрече также была ничья (1:1)

В 2014 году на чемпионате мира Испания потерпела разгромное поражение со счетом 1:5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 1,72, а на Нидерланды — 5,10, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,79.

Прогноз: на своем поле Испании традиционно очень сильна, поэтому Нидерланды, которые гораздо слабее на бумаге и по составу, вряд ли смогут что-то противопоставить хозяевам. Красная фурия с первых минут начнет давить, включит максимальные скорости и в итоге добьется нужного результата.

Основная ставка: победа Испании за 1,72.

Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: Испания выиграет с форой -1,5 за 2,80.