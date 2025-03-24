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    Хачанову хватит двух сетов для победы над Димитровым?

    Димитров — Хачанов. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 23 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 24 Марта 2025 года

    Григор Димитров

  • Болгария
    •  Григор Димитров 18:00 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
    •

    Димитров

    Григор в первом матче одержал победу над Федерико Чиной — 6:1, 6:4.

    Здесь стоит отметить, что итальянцу всего лишь 17 лет, поэтому сильно обращать внимание на этот результат все-таки не стоит.

    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Димитров выиграл у Нуну Боржеша и Гаэля Монфиса, после чего уступил Карлосу Алькарасу со счетом 1:6, 1:6.

    Перед этим Димитров больше месяца не мог нормально играть из-за травмы. Но сейчас он, похоже, снова в порядке.

    Прогнозы на теннис

    В прошло году Димитров дошел в Майами до финала, поэтому теперь ему надо защищать 600 очков.

    Хачанов

    Карен тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче российский теннисист одержал победу над Ником Кирьосом — 7:6, 6:0.

    Как и ожидалось, Хачанов воспользовался проблемами австралийца, которого по-прежнему беспокоит травма запястья. Во втором сете соперник был не в состоянии играть в полную силу.

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    Также стоит обратить внимание, что Хачанов в текущем сезоне до сих пор смог выиграть больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии.

    В 2025-м Карен провел пока лишь 11 матчей — одержал пять побед и шесть раз проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.87, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.93.

    Прогноз: Карен выиграл лишь один из шести предыдущих матчей против Григора. В конце прошлого сезона россиянин одержал уверенную победу над болгарским теннисистом в четвертьфинале «Мастерса» в Париже — 6:2, 6:3.

    В предстоящем матче Хачанов тоже как минимум навяжет борьбу бывшей третьей ракетке мира. Но это все-таки один из тех матчей, где оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.

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    Димитров — Хачанов: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 23.03.202518:00. Хачанову хватит двух сетов для победы над Димитровым?
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