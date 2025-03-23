23 марта в ответном четвертьфинале Лиги наций по футболу сыграют Германия и Италия. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Италия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Германия

Турнирное положение: Германия выиграла группу 3 Лиги наций А с 14 очками.

Последние матчи: команда Юлиана Нагельсмана пропустила уже в дебюте встречи, но затем смогла перевернуть ход игры, забив дважды. Первый мяч забил нападающий Тим Кляндинст, который появился в перерыве и уже через 4 минуты отличился. Победу же Германии принес на 76-й минуте Леон Горецка.

Ранее была ничья с Венгрией (1:1) и разгромная победа над Боснией и Герцеговиной (7:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Германия сейчас не обладает сверхсильным составом и Нагельсман ищет различные сочетания. Позицию первого номера сейчас занимает никогда не хватавший звезд с неба Бауманн, а место на острие атаки Буркардт из «Майнца». Более-менее высоким стандартам соответствует лишь полузащита.

Италия

Турнирное положение: Италия была второй в группе 2 Лиги наций А с 13 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: против Германии для команды Лучано Спаллетти все складывалось просто замечательно. Уже на 9-й минуте Сандро Тонали вывел Италию вперед, после чего шла позиционная борьба. Второй тайм получился намного живее, и немцам удалось забить два мяча, хотя они особо не вытекали из логики игры. Она была скорее ничейная.

До этого было поражение от Франции (1:3) и победа над Бельгией (1:0).

Не сыграют: травмирован — Калафьори (з).

Состояние команды: игровой кризис Италии затянулся, как бы не пытался все изменить тренерский штаб во главе со Спаллетти. Но все равно сейчас Германия, если сильнее, то не намного. Италии же остается лепить сборную из того, что есть. Костяк в виде Бареллы, Тонали, Бастони, Калафьори и остальных. В атаке, как обычно, хватает проблем, там уже давно нет забивного форварда.

Статистика для ставок

В первом матче Германия была сильнее (2:1)

В 2022 году в Лиге наций Германия выиграла (5:2) и сыграла вничью (1:1)

В 2016 году в четвертьфинале Евро Германия по пенальти прошла Италию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1,78, а на Италии — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: Германию устроит ничейный исход, который выведет ее в следующий круг. Понятно, что нынешней немецкой философии претит игра от обороны, но подспудно многие игроки будут держать в уме такой расклад. Что касается уровня соперников, то сейчас он +/- сопоставим.

Основная ставка: Италия не проиграет за 2,10.

Прогноз: также можно попробовать очень рисковый вариант, что Италия пробьется в полуфинал турнира.

Дополнительная ставка: Италия пройдет дальше за 6,90.