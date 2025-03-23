ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинКарпин, Месси, Роберто Карлос и еще семь иностранцев с самым большим количеством матчей в Ла Лиге Уругвай — АргентинаАргентина без Месси обыграла Уругвай: вопрос выхода на ЧМ решён Лионель МессиСтарость — не радость. Месси очень хочет поехать на ЧМ-2026, но, похоже, тело говорит ему «хватит»
  • 19:01
    • Дубль Соболева помог «Зениту» разгромить БАТЭ в товарищеском матче
  • 17:08
    • «Салават Юлаев» разгромил «Барыс», Ливо побил рекорд Мозякина
    Все новости спорта

    Италия так просто не отдаст игру

    Германия — Италия: прогноз и ставка на четвертьфинал Лиги наций 23 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Германия — Италия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сандро Тонали
    23 марта в ответном четвертьфинале Лиги наций по футболу сыграют Германия и Италия. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Италия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала 23 Марта 2025 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 22:45 Италия

    Италия

  • Рим
    •

    Германия

    Турнирное положение: Германия выиграла группу 3 Лиги наций А с 14 очками.

    Последние матчи: команда Юлиана Нагельсмана пропустила уже в дебюте встречи, но затем смогла перевернуть ход игры, забив дважды. Первый мяч забил нападающий Тим Кляндинст, который появился в перерыве и уже через 4 минуты отличился. Победу же Германии принес на 76-й минуте Леон Горецка.

    Германия — Италия: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья с Венгрией (1:1) и разгромная победа над Боснией и Герцеговиной (7:0).

    Не сыграют: все в строю.

  • Германия перевернула игру на Сан-Сиро: Италия в шаге от вылета
  • Немцы сделали первый шаг к полуфиналу
  • Вчера

    • Состояние команды: Германия сейчас не обладает сверхсильным составом и Нагельсман ищет различные сочетания. Позицию первого номера сейчас занимает никогда не хватавший звезд с неба Бауманн, а место на острие атаки Буркардт из «Майнца». Более-менее высоким стандартам соответствует лишь полузащита.

    Италия

    Турнирное положение: Италия была второй в группе 2 Лиги наций А с 13 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: против Германии для команды Лучано Спаллетти все складывалось просто замечательно. Уже на 9-й минуте Сандро Тонали вывел Италию вперед, после чего шла позиционная борьба. Второй тайм получился намного живее, и немцам удалось забить два мяча, хотя они особо не вытекали из логики игры. Она была скорее ничейная.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    До этого было поражение от Франции (1:3) и победа над Бельгией (1:0).

    Не сыграют: травмирован — Калафьори (з).

    Состояние команды: игровой кризис Италии затянулся, как бы не пытался все изменить тренерский штаб во главе со Спаллетти. Но все равно сейчас Германия, если сильнее, то не намного. Италии же остается лепить сборную из того, что есть. Костяк в виде Бареллы, Тонали, Бастони, Калафьори и остальных. В атаке, как обычно, хватает проблем, там уже давно нет забивного форварда.

    Статистика для ставок

    • В первом матче Германия была сильнее (2:1)

    • В 2022 году в Лиге наций Германия выиграла (5:2) и сыграла вничью (1:1)

    • В 2016 году в четвертьфинале Евро Германия по пенальти прошла Италию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1,78, а на Италии — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,97, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

    Прогноз: Германию устроит ничейный исход, который выведет ее в следующий круг. Понятно, что нынешней немецкой философии претит игра от обороны, но подспудно многие игроки будут держать в уме такой расклад. Что касается уровня соперников, то сейчас он +/- сопоставим.

    Основная ставка: Италия не проиграет за 2,10.

    Прогноз: также можно попробовать очень рисковый вариант, что Италия пробьется в полуфинал турнира.

    Дополнительная ставка: Италия пройдет дальше за 6,90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Зверев — Фирнли
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фриц — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Баптист — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тиранте — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Молдова — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Черногория — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Люксембург — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Партизан — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Соболенко — Русе
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Руне — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Попырин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Меньшик — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Дункан — Пуляев
  • Бои
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тыбура — Паркин
  • Бои
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Германия — Италия: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 23.03.202522:45. Италия так просто не отдаст игру
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры