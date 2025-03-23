23 марта в ответном матче плей-офф Лиги наций Грузия на своем поле сыграет против Армении. Начало игры — в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Армения, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Грузия

Турнирное положение: Грузия выиграла со счетом 3:0 на выезде в первом матче плей-офф за право выступать во втором дивизионе, поэтому ответная игра превратилась в формальность.

Команда по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего теперь вынуждена играть в стыковых поединках.

Последние матчи: в предыдущей перед встречей с Арменией игре в рамках заключительного тура группы Лиги наций Грузия в гостях уступила Чехии (1:2).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив набрал лишь один балл, сыграв в домашних стенах вничью с Украиной с результатом 1:1.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу наций, Грузия выиграла только раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, если учесть перевес в классе, игровые проблемы соперника, а также фактор своего поля, они все же немалы.

Жорж Микаутадзе — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с пятью голами.

Армения

Турнирное положение: Армения потерпела разгром на своем поле со счетом 0:3 в первом поединке, поэтому для выхода во второй дивизион ей потребуется настоящее чудо.

Команда по итогам группового раунда третьего дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, благодаря чему и получила возможность сыграть в плей-офф.

Последние матчи: в своем предыдущем перед встречей с Грузией поединке в последнем туре группы Лиги наций Армения на чужом поле обыграла Латвию (2:1).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив остался без баллов, потерпев сенсационное поражение дома от Фарер с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на Лигу наций, Армения проиграла три раза при одной победе.

Такие результаты сулят гостям явно не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле против соперника, который превосходит их в классе.

Эдуард Сперцян и Лукас Селараян — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Грузии забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах Армения не забивала и пропускала

в семи из 10-ти последних матчей Армении забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Грузия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.50, победа Армении — в 7.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в семи из 10-ти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести из 10-ти последних матчей Армении.

Ставка: обе команды забьют за 2.02