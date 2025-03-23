23 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Балтика». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы всеми силами пытаются избежать вылета. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

При этом «Уфа» лишь на один балл опережают опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 24 матчах первого дивизиона.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела безуспешно. Уфимцы минимально уступили «Енисею».

До того команда дала знатный бой «Торпедо» (0:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Чайкой» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Уфа» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Уфимцы традиционно ершисты, и вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем чуть реже гола за матч.

Матчи с «Балтикой» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Уфа» победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только не побеждают уфимцы еще с середины ноября.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы на всех парах мчатся в РПЛ. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Балтика» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила всего лишь 13 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. Калининградцы переиграли «Тюмень» (1:0).

До того команда не смогла обыграть «Ротор» (0:0). Да и поединок с «Шинником» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Калининградцы начали весенний цикл не столь уверенно. Зато в мартовских матчах команда Андрея Талалаева еще не пропускала.

При этом «Балтика» явно не преуспевает в плане реализации. Калининградцы настреляли 30 мячей в 24 матчах первой лиги.

Калининградцы явно намерены удержаться на вершине таблицы. Вот только голы «балтийцам» даются уж слишком натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Виталий Лисакович, забивший 5 мячей в первенстве, еще способен прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

Калининградцы не пропускали в 3 последних поединках

«Уфа» в среднем забивает чуть реже гола за матч

Калининградцы в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 4.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.56 и 1.40.

Прогноз: «Балтийцы» намерены удержаться на вершине таблицы, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Команда Талалаева прекрасно обороняется и при этом вполне способна улучшить свою забивную статистику.

Ставка: Победа «Балтики» в 1 тайме за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.56