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    «Балтийцы» начнут без раскачки

    «Уфа» — «Балтика»: прогноз на футбол, Первая лига, 23 марта 2025 года

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    Андрей Талалаев
    23 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Балтика». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 23 Марта 2025 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 12:00 Балтика

    Балтика

  • Калининград
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    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы всеми силами пытаются избежать вылета. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Уфа» лишь на один балл опережают опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 24 матчах первого дивизиона.

    Уфа — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела безуспешно. Уфимцы минимально уступили «Енисею».

    До того команда дала знатный бой «Торпедо» (0:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Чайкой» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Уфа» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Уфимцы традиционно ершисты, и вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем чуть реже гола за матч.

    Матчи с «Балтикой» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Уфа» победила 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только не побеждают уфимцы еще с середины ноября.

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы на всех парах мчатся в РПЛ. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Балтика» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. При этом в собственные ворота команда пропустила всего лишь 13 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться тремя очками. Калининградцы переиграли «Тюмень» (1:0).

    До того команда не смогла обыграть «Ротор» (0:0). Да и поединок с «Шинником» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Калининградцы начали весенний цикл не столь уверенно. Зато в мартовских матчах команда Андрея Талалаева еще не пропускала.

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    При этом «Балтика» явно не преуспевает в плане реализации. Калининградцы настреляли 30 мячей в 24 матчах первой лиги.

    Калининградцы явно намерены удержаться на вершине таблицы. Вот только голы «балтийцам» даются уж слишком натужно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и Виталий Лисакович, забивший 5 мячей в первенстве, еще способен прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Калининградцы не пропускали в 3 последних поединках

    • «Уфа» в среднем забивает чуть реже гола за матч

    • Калининградцы в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 4.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.56 и 1.40.

    Прогноз: «Балтийцы» намерены удержаться на вершине таблицы, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

    Команда Талалаева прекрасно обороняется и при этом вполне способна улучшить свою забивную статистику.

    Ставка: Победа «Балтики» в 1 тайме за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.56

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    «Уфа» — «Балтика»: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 23.03.202512:00. «Балтийцы» начнут без раскачки
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