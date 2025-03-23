23 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Шинник». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы бьются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

При этом «Сочи» на 6 очков отстает от лидера первенства. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 24 матчах второго по рангу российского дивизиона.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Сочинцы минимально переиграли «СКА-Хабаровск».

До того команда минимально одолела «Урал». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Соколом» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Сочи» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Сочинцы после зимней паузы несколько прибавили, не пропустив еще ни разу. Да и состав по именам у команды Роберта Морено весьма серьезный.

Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются удачно. В четырех очных поединках «Сочи» победил 1 раз при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. У сочинцев одна из лучших атак в лиге — 38 забитых мячей.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы пытаются оторваться от опасной зоны. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шинник» лишь на 4 пункта опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Ярославцы минимально переиграли КАМАЗ.

До того команда минимально уступила «СКА-Хабаровску». А вот поединок с мощной «Балтикой» завершился вничью (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Ярославцы начали весенний цикл не столь уверенно. В двух первых мартовских матчах команда не забивала.

При этом «Шинник» явно не преуспевает в плане реализации. Ярославцы настреляли всего лишь 14 мячей в 24 матчах первой лиги.

Ярославцы явно намерены подняться как можно выше в таблице. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы команда постарается отыскать в контригре.

Статистика для ставок

«Сочи» еще ни разу не проигрывал «Шиннику»

«Шинник» в среднем забивает реже гола за матч

Сочинцы не пропускали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 8.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

Прогноз: Сочинцы бьются за лидерство, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.

«Сочи» по именам смотрится ярче соперника, который к тому же не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Фора «Сочи» -1.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33