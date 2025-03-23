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    Сочинцы уверенно одолеют «Шинник»

    «Сочи» — «Шинник»: прогноз на Первую лигу 23 марта 2025 года

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    Кирилл Кравцов
    23 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Шинник». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 23 Марта 2025 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 14:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы бьются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Сочи» на 6 очков отстает от лидера первенства. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 24 матчах второго по рангу российского дивизиона.

    Сочи — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Сочинцы минимально переиграли «СКА-Хабаровск».

    До того команда минимально одолела «Урал». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Соколом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Сочи» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Сочинцы после зимней паузы несколько прибавили, не пропустив еще ни разу. Да и состав по именам у команды Роберта Морено весьма серьезный.

    Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются удачно. В четырех очных поединках «Сочи» победил 1 раз при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. У сочинцев одна из лучших атак в лиге — 38 забитых мячей.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы пытаются оторваться от опасной зоны. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Шинник» лишь на 4 пункта опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Ярославцы минимально переиграли КАМАЗ.

    До того команда минимально уступила «СКА-Хабаровску». А вот поединок с мощной «Балтикой» завершился вничью (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ярославцы начали весенний цикл не столь уверенно. В двух первых мартовских матчах команда не забивала.

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    При этом «Шинник» явно не преуспевает в плане реализации. Ярославцы настреляли всего лишь 14 мячей в 24 матчах первой лиги.

    Ярославцы явно намерены подняться как можно выше в таблице. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы команда постарается отыскать в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» еще ни разу не проигрывал «Шиннику»

    • «Шинник» в среднем забивает реже гола за матч

    • Сочинцы не пропускали в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 8.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

    Прогноз: Сочинцы бьются за лидерство, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.

    «Сочи» по именам смотрится ярче соперника, который к тому же не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Фора «Сочи» -1.5 за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.33

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