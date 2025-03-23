Сочи
Шинник
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы бьются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.
При этом «Сочи» на 6 очков отстает от лидера первенства. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 24 матчах второго по рангу российского дивизиона.
Сочи — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Сочинцы минимально переиграли «СКА-Хабаровск».
До того команда минимально одолела «Урал». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Соколом» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Сочи» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сочинцы после зимней паузы несколько прибавили, не пропустив еще ни разу. Да и состав по именам у команды Роберта Морено весьма серьезный.
Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются удачно. В четырех очных поединках «Сочи» победил 1 раз при 3 паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. У сочинцев одна из лучших атак в лиге — 38 забитых мячей.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы пытаются оторваться от опасной зоны. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Шинник» лишь на 4 пункта опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Ярославцы минимально переиграли КАМАЗ.
До того команда минимально уступила «СКА-Хабаровску». А вот поединок с мощной «Балтикой» завершился вничью (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ярославцы начали весенний цикл не столь уверенно. В двух первых мартовских матчах команда не забивала.
При этом «Шинник» явно не преуспевает в плане реализации. Ярославцы настреляли всего лишь 14 мячей в 24 матчах первой лиги.
Ярославцы явно намерены подняться как можно выше в таблице. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Свои шансы команда постарается отыскать в контригре.
Статистика для ставок
- «Сочи» еще ни разу не проигрывал «Шиннику»
- «Шинник» в среднем забивает реже гола за матч
- Сочинцы не пропускали в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 8.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.
- 2.12Уэльс — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.20Молдова — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.35Эсватини — Маврикий: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
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Прогноз: Сочинцы бьются за лидерство, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.
«Сочи» по именам смотрится ярче соперника, который к тому же не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Фора «Сочи» -1.5 за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.33