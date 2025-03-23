В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 23 марта. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Лада», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: В активе столичной команды 85 очков после 67 матчей. В таблице Западной конференции команда обосновалась на 3-й строчке, опередив на 1 турнирный пункт минское «Динамо».

Последние матчи: В рамках предыдущей игровой недели «Спартак» провел серию из 3-х кряду побед, которая состояла из матчей с «Ак Барсом» — 5:3, «Ладой» — 4:2 и «Северсталью» — 4:2 и положила конец отрицательному отрезку из 4-х поражений.

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Небольшой цикл промежуточных успехов «красно-белых» был прерван в домашнем матче с «Нефтехимиком» — 2:4, однако уже в следующей попытке при родных трибунах команда Алексея Жамнова выправила ситуацию, обыграв «Сочи» — 3:1.

Не сыграют: В составе столичного клуба нет кадровых потерь.

Состояние команды: В заключительной игре регулярного сезона «Спартак» будет нацелен на сохранение 3-й строчки в таблице Запада, имея весьма неплохие шансы успешно выполнить финальную задачу перед началом постсезона.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В последних матчах «Спартак» вновь демонстрирует стабильность в нападении, сохраняя высокую результативность, на которой базируется игра «красно-белых» на протяжении всей кампании.

Вместе с тем уровень обороны команды Алексея Жамнова оставляет желать лучшего. «Спартак» по-прежнему допускает множество ошибок в своей зоне. Особенно острой становится данная проблема в матчах с контратакующими соперниками.

«Лада»

Турнирное положение: Тольяттинский коллектив завершает регулярный сезон на 10-й строчке в таблице Восточной конференции. С 53 очками после 67 матчей, команда отстает от зоны Кубка на 15 очков.

Последние матчи: В ходе прошлой игровой недели «Лада» потерпела 2 крупных поражения на домашнем льду. В первой встрече тольяттинцев сокрушил «Трактор» — 0:6, во второй хозяева не справились со «Спартаком» — 2:4.

Получив в соперники более скромный «Нефтехимик» днями позже, команда Павла Зубова добилась разгромной победы — 7:1. В 2-х недавних матчах «Лада» не смогла справиться с «Амуром» — 2:3; 3:4 Б.

Не сыграют: Егор Черников, Владислав Червоненко, Евгений Грошев, Павел Колтыгин, Артем Иванюженков.

Состояние команды: Фактическая борьба «Лады» за места в зоне плей-офф завершилась достаточно давно. В последних же встречах тольяттинцы — с нулевой турнирной мотивацией —демонстрируют неоднозначные результаты.

Несмотря на отсутствие промежуточных перспектив, команда Павла Зубова выходит на лед с правильным настроем и пытается зацепиться за любой результат, предполагающий набранные очки. Однако комплексно коллектив все еще испытывает проблемы.

На потенциале «Лады» негативно отразилась ее кадровая ситуация. В частности, недостаточная широта состава и конкурентоспособность в общем понимании снизили вариативность атакующих сочетаний и ограничили любые тактические возможности.

Статистика для ставок

«Спартак» одержал 4 победы в 5 последних матчах

В 4-х матчах «Спартака» из 5 предыдущих был пробит тотал больше 5.5

«Лада» потерпела 10 поражений в 11 последних гостевых матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.46, ничья — в 5.30, а победа «Лады» — в 6.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.04, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Для москвичей предстоящая встреча превращается в практически пустую формальность, в то время как «Лада» по умолчанию выходит на лед с ограниченным ресурсом, ввиду чего это противостояние едва ли перерастет в насыщенную событийностью программу.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.12.

Прогноз: В заключительном матче сезона «Спартак» не будет гнаться за крупной победой, что дает «Ладе» шанс зацепиться за результат даже на фоне отсутствия турнирной мотивации.

Ставка: «Лада» победит с форой +2 за 1.82.