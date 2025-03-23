Чайка
Черноморец
«Чайка»
Турнирное положение: Песчанокопцы пребывают в группе середняков лиги. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице.
При этом «Чайка» на 9 очков опережают опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 24 матчах первого дивизиона.
Чайка — Черноморец: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно продуктивно. Песчанокопцы подписали мировую с тульским «Арсеналом» (0:0).
До того команда вчистую уступила КАМАЗу (1:3). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Уфой» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Чайка» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Песчанокопцы традиционно ершисты, и вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Чайка» победила 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только не побеждают песчанокопцы еще с начала ноября.
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» на всех парах мчатся в стыки. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Черноморец» Нв на один зачетный балл отстает от топ-4. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться очками. «Моряки» уступили «Уралу» (1:2).
До того команда не смогла обыграть тульский «Арсенал» (0:0). Зато поединок с «Торпедо» завершился яркой победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» начали весенний цикл не столь уверенно. Зато в двух мартовских матчах команда Олега Василенко не пропускала.
При этом «Черноморец» Нв относительно преуспевает в плане реализации. «Моряки» настреляли 34 мяча в 24 матчах первой лиги.
«Моряки» имеют прекрасный подбор игроков, и явно способны прибавить. Вот только тылы новороссийцев частенько дают сбои.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Моряки» не намерены отпускать в отрыв квартет лидеров.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Чайка» в среднем забивает чуть больше гола за матч
- «Моряки» уже 2 с половиной года не обыгрывают «Чайку»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.39 и 1.55.
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Прогноз: «Моряки» твердо намерены запрыгнуть в первую четверку, и наверняка активно понесутся в атаку.
Команда Олега Василенко выглядит монолитнее соперника, который к тому же давно не выигрывал.
Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.44.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.39