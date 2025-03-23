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    «Чайка» — «Черноморец» Нв: Ставка и прогноз на Первую лигу 23 марта 2025 года

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    «Чайка»
    23 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Черноморец» Нв, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 23 Марта 2025 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 17:00 Черноморец

    Черноморец

  • Новороссийск
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы пребывают в группе середняков лиги. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Чайка» на 9 очков опережают опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 24 матчах первого дивизиона.

    Чайка — Черноморец: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела довольно продуктивно. Песчанокопцы подписали мировую с тульским «Арсеналом» (0:0).

    До того команда вчистую уступила КАМАЗу (1:3). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Уфой» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Чайка» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Песчанокопцы традиционно ершисты, и вполне способны прибавить. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Чайка» победила 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только не побеждают песчанокопцы еще с начала ноября.

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» на всех парах мчатся в стыки. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Черноморец» Нв на один зачетный балл отстает от топ-4. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться очками. «Моряки» уступили «Уралу» (1:2).

    До того команда не смогла обыграть тульский «Арсенал» (0:0). Зато поединок с «Торпедо» завершился яркой победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Моряки» начали весенний цикл не столь уверенно. Зато в двух мартовских матчах команда Олега Василенко не пропускала.

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    При этом «Черноморец» Нв относительно преуспевает в плане реализации. «Моряки» настреляли 34 мяча в 24 матчах первой лиги.

    «Моряки» имеют прекрасный подбор игроков, и явно способны прибавить. Вот только тылы новороссийцев частенько дают сбои.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Моряки» не намерены отпускать в отрыв квартет лидеров.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Чайка» в среднем забивает чуть больше гола за матч

    • «Моряки» уже 2 с половиной года не обыгрывают «Чайку»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.39 и 1.55.

    Прогноз: «Моряки» твердо намерены запрыгнуть в первую четверку, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Команда Олега Василенко выглядит монолитнее соперника, который к тому же давно не выигрывал.

    Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.39

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