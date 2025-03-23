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    «Витязь» сумеет дать отпор ЦСКА?

    «Витязь» — «ЦСКА»: прогноз на хоккей, КХЛ, 23 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «ЦСКА»
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    «Витязь» в игре с «Авангардом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «ЦСКА». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 23 марта. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «ЦСКА», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Марта 2025 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 14:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
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    «Витязь»

    Турнирное положение: В 67 матчах подмосковный коллектив заработал 59 очков, с которыми обосновался на 10-м месте в таблице Западной конференции, отстав от зоны кубковой восьмерки на 11 пунктов.

    Последние матчи: Неделями ранее «Витязь» добился крупной победы над «Сочи» — 5:0, которая положила конец серии из 5 поражений кряду. Вместе с тем балашихинцы развили успех, одержав верх над «Сибирью» — 3:1 и «Ак Барсом» — 2:1.

    Витязь — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    По-настоящему упорный матч команда Павла Десяткова провела накануне на территории «Металлурга» Мг, уступив в серии буллитов — 2:3 Б. В последней встрече «Витязь» не сумел справиться с «Авангардом» — 2:3 ОТ.

    Не сыграют: Иван Чехович, Фредерик Готье.

    Состояние команды: В определенный момент «Витязь» обозначил борьбу за плей-офф, однако в активной фазе соперничества довольно быстро перегорел и утратил шансы оказаться в заветной зоне кубковой восьмерки.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Временами команда Павла Десяткова демонстрировала неплохую атакующую игру, делая акцент на быстрых переходах из обороны, однако уровень реализации, включая большинство, оставлял желать лучшего.

    На фоне попыток поддержания высокой динамики «Витязь» зачастую сталкивался с колоссальными проблемами в обороне. Так, на своей половине площадки подмосковный коллектив допускал слишком много грубых ошибок, приводящих к суровым последствиям.

    «ЦСКА»

    Турнирное положение: В 67 играх ЦСКА набрал 83 очка, опустившись на 5-е место в таблице Западной конференции. От команд первой тройки «красно-синие» отстают на 2 турнирных балла.

    Последние матчи: В начале прошлой недели ЦСКА добился победы над «Автомобилистом» — 4:3, которая к текущему моменту остается последней, поскольку в 4-х следующих встречах исход складывался не в пользу «армейцев».

    В рамках очередного выезда команда Ильи Воробьева допустила осечку в игре с «Металлургом» Мг — 2:4, после чего на этапе домашней серии не смогла сдержать ни «Динамо» Москва — 1:2, ни «Локомотив» — 1:3, ни минское «Динамо» — 1:4.

    Не сыграют: Виталий Абрамов, Колби Уильямс.

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    • Состояние команды: Регулярный сезон ЦСКА сопровождался нестабильностью в понимании содержания игры. Даже на фоне мощного состава — под перестройку — столичный коллектив переживал периоды спада.

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    С приходом Ильи Воробьева в команду ЦСКА начал играть в более скоростной хоккей и создавать дополнительную вариативность впереди за счет быстрых контратак и глубины состава, в котором перемешались новички с опытными лидерами.

    Тем не менее, как уже было упомянуто, ЦСКА демонстрировал отсутствие последовательности, испытывая комплексные проблемы, затрагивающие низкий уровень реализации в отдельных матчах наряду с недостаточно качественной игрой в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Витязь» не проигрывает в основное время на протяжении 5 последних матчей

    • Ни в одной игре из 5 предыдущих «Витязь» не пропускал больше 2 голов

    • Только в одном очном матче из 4-х последних был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 3.94, ничья — в 4.40, а победа «ЦСКА» — в 1.82.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

    Прогноз: Несмотря на ничего не решающий остаток сезона, «Витязь» демонстрирует характер и цепляется за результат, в то время как ЦСКА перед началом Кубка едва ли планирует тратить много сил на предстоящий выезд.

    Ставка: «Витязь» победит с форой +1 за 1.80.

    Прогноз: Ввиду ощутимой разницы в классе «Витязь» вряд ли получит большое количество шансов у ворот «армейцев». Гости также не будут настаивать на излишней результативности, поэтому встреча может перерасти в довольно сдержанное противостояние.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 2.04.

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