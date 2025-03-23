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    Эсватини — Маврикий: Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 23 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Эсватини — Маврикий
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    Сборная Эсватини
    23 марта в 6-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Эсватини и Маврикий. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эсватини — Маврикий, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 23 Марта 2025 года

    Eswatini

  • Кубок Африки. Квалификация
    •  Eswatini 16:00 Mauritius

    Mauritius

  • ЧМ-2026. Отбор. Африка
    •

    Эсватини

    Турнирное положение: Эсватини нынешнюю квалификацию проводит неудачно. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Эсватини в 5 турах отбора набрала всего один пункт. Причем команда забила всего 1 мяч при 10 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Эсватини подписала мировую с Камеруном (0:0).

    При этом чуть ранее Эсватини одолела Мадагаскар (1:0). А вот первый поединок с этим же соперником завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Эсватини разжилась одной викторией. При этом игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Эсватини намеревается поднатореть в плане реализации. При этом команда имеет не столь надежные тылы.

    Со сборной Маврикия команда пересекалась 4 раза. В этих поединках сборная Эсватини по разу победила и уступила.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Эсватини постарается сдержать атаки маврикийцев.

    Маврикий

    Турнирное положение: Маврикийцы не столь продуктивно проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем Маврикий в 5 стартовых турах разжился всего 4 очками. При этом команда в этих матчах отличилась лишь 3 результативными ударами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Маврикий с минимальным счетом уступил Кабо-Верде.

    До того команда минимально уступила Гонконгу. Да и поединок с Сирией завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще же, Маврикий в 5 своих последних матчах добыл 1 победу. Забила в них команда 2 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе маврикийцы выглядят не столь выгодно. Команда проиграла в 3 своих последних матчах.

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    При этом Маврикий имеет не столь надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 7 раз в 5 матчах квалификации.

    Имея весьма скромный по именам состав, маврикийцы постараются улучшить свое турнирное положение. Да и обыгрывать аутсайдера команда обязана априори.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Маврикийцы математически еще могут побороться за 2 место в группе.

    Статистика для ставок

    • Обе команды забивают в среднем реже гола за матч

    • Эсватини забила всего 1 мяч в 5 матчах квалификации

    • Маврикийцы проиграли в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Эсватини — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.51.

    Прогноз: Номинальные гости явно способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Обе команды имеют проблемы в плане надежности своих тылов, так что смело можно ставить на голевое шоу.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 4.80

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    Эсватини — Маврикий: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 23.03.202516:00. Голов будет в достатке
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