КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Закрытый стадион «Боруссии» в ДортмундеСпорт vs коронавирус. Хроника 23 марта При Сансе «Реал» выиграл первый Кубок чемпионов за 32 годаСанс вернул «Реал» на европейскую вершину и умер счастливым Футбол на удаленкеНа удаленке. Как клубы проводят тренировки во время пандемии коронавируса?
  • 12:45
    • «Интер» отказал «Барселоне» в трансфере Лаутаро
  • 11:26
    • Логинов — седьмой по сумме призовых за сезон
  • 10:16
    • Оргкомитет Олимпиады-2020 не рассматривает вариант отмены Игр
  • 07:00
    • Канада отказалась от участия в ОИ-2020
  • 00:18
    • В «Айлендерс» ожидают перехода Сорокина в следующем сезоне
  • 23:04
    • Коронавирус угрожает проведению чемпионата Австралии
  • 21:34
    • Бах: Ситуация в Японии внушает уверенность, что ОИ удастся провести
    Все новости спорта

    «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма»: гости забьют?

    «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Мьянмы по футболу 24 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма»
    Игроки «Шан Юнайтед»
    В десятом туре чемпионата Мьянмы по футболу «Шан Юнайтед» на своем поле 24 марта сыграет с «Саузерн Мьянмой». Начало — в 12:30 по мск. Прогноз на «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма».

    «Шан Юнайтед»

    Перед стартом десятого тура чемпионата Мьянмы «Шан Юнайтед» с 17 набранными пунктами разместился на четвертой позиции, уступая лидеру семь очков.

    В минувшем игровом дне первенства команда сыграла на выезде вничью 1:1 с «Магве», продлив таким образом свою беспроигрышную серию до пяти встреч. Матчем ранее был обыгран аутсайдер «Чин Юнайтед» (3:1) в гостях.

    Между этими играми «Юнайтед» провел матч в Кубке АФК, в котором на выезде уступил представителю Сингапура «Тампинс Роверс» со счетом 1:2.

  • Санс вернул «Реал» на европейскую вершину и умер счастливым
  • Королевский клуб простился со своим экс-президентом
  • Сегодня

    • На своей арене «Шан Юнайтед» в этом чемпионате еще не играл, а в прошлом сезоне он не разу не проиграл, семь раз победив при четырех ничьих.

    «Саузерн Мьянма»

    «Саузерн Мьянма» с четырьмя пунктами разместился на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Мьянмы, уступая два очка безопасной позиции.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    Свои балла команда набрала в последних трех турах. Сперва в этом отрезке был разгромлен сосед по турнирке «Чин Юнайтед» (8:3), а затем была домашняя ничья с «Яданарбоном» — 1:1.

    В минувшем игровом дне «Саузерн» уступил в гостях «Звекапин Юнайтед» (1:3). Из-за этого фиаско команда опустилась в зону вылета.

  • На удаленке. Как клубы проводят тренировки во время пандемии коронавируса?
  • Рассказываем, как клубы поддерживают форму игроков домашней работой и групповыми тренировками через смартфоны
  • Сегодня

    • Все три гостевые встречи этого чемпионата были командой проиграны с общим счетом 2:10. За все минувшее первенство на выезде была добыть лишь одна виктория.

    В прошлом чемпионате обе игры этих команд закончились мировыми исходами — 1:1 и 0:0.

    Прогноз на «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шан Юнайтед» — 1.15, победа «Саузерн Мьянма» — 14.00, ничья — 7.00.

    «Саузерн Мьянма» хоть и идет в группе аутсайдеров, но зачастую не уходит с поля без забитого мяча. Наверняка и в этой игре «Саузерн» забьет. Наш прогноз и ставка: «Саузерн Мьянма» забьет. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фернандиньо
  • Невоспетые герои чемпионских команд АПЛ
    • 18:20 17/03/2020     Садио Мане
  • АПЛ должна быть доиграна. Место футбольных разборок — поле, а не суд
    • Вчера в 21:49     «Сидней»
  • Лига Кенгуру. Знакомимся с чемпионатом Австралии по футболу
    • 20:58 19/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Мьянмы по футболу 24 марта 2020 года. Прогноз на «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
    Тоже интересно
    Садио Мане Футбол АПЛ должна быть доиграна. Место футбольных разборок — поле, а не судКак бы ни было тяжело, но футбольный сезон 2019/20 нужно доиграть Вчера в 21:490
  • 15:48
    • Артета: Я чувствую, что выздоровел
  • 11:43
    • Кокорин и Азмун претендуют на награду лучшему игроку РПЛ в марте
  • 11:10
    • Оглашены претенденты на звание тренера месяца в РПЛ
    Пауло Дибала Футбол Пандемия коронавируса. Кого из известных футболистов коснулся COVID-19?Известные игроки, которые переболели и не только Вчера в 16:230
  • Экспресс дня

  • «Неман» — «Шахтер»: кто выйдет в финал?
  • 3.02
    •
  • 15:39
    • Крал пятый в номинации «Лучший игрок года» в Чехии
  • 15:30
    • «Тоттенхэм» может продать Роуза «Ньюкаслу». Игрок находится там в аренде
  • 15:08
    • В чемпионате Испании карантин продлен на неопределенный срок
    Пока в Дрездене футбол только такой Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 22 мартаКоронавирус официально расправился с чемпионатом мира по хоккею. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:300
  • 14:46
    • Из-за коронавируса умер бывший вратарь и тренер «Эспаньола»
  • 14:11
    • Marca составила сборную худших трансферов «Реала» в XXI веке
  • 14:00
    • Лондонский «Арсенал» пока не вернется к тренировкам из-за эпидемии коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие