«Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Мьянмы по футболу 24 марта 2020 года

В десятом туре чемпионата Мьянмы по футболу «Шан Юнайтед» на своем поле 24 марта сыграет с «Саузерн Мьянмой». Начало — в 12:30 по мск. Прогноз на «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма».

«Шан Юнайтед»

Перед стартом десятого тура чемпионата Мьянмы «Шан Юнайтед» с 17 набранными пунктами разместился на четвертой позиции, уступая лидеру семь очков.

В минувшем игровом дне первенства команда сыграла на выезде вничью 1:1 с «Магве», продлив таким образом свою беспроигрышную серию до пяти встреч. Матчем ранее был обыгран аутсайдер «Чин Юнайтед» (3:1) в гостях.

Между этими играми «Юнайтед» провел матч в Кубке АФК, в котором на выезде уступил представителю Сингапура «Тампинс Роверс» со счетом 1:2.

На своей арене «Шан Юнайтед» в этом чемпионате еще не играл, а в прошлом сезоне он не разу не проиграл, семь раз победив при четырех ничьих.

«Саузерн Мьянма»

«Саузерн Мьянма» с четырьмя пунктами разместился на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Мьянмы, уступая два очка безопасной позиции.

Свои балла команда набрала в последних трех турах. Сперва в этом отрезке был разгромлен сосед по турнирке «Чин Юнайтед» (8:3), а затем была домашняя ничья с «Яданарбоном» — 1:1.

В минувшем игровом дне «Саузерн» уступил в гостях «Звекапин Юнайтед» (1:3). Из-за этого фиаско команда опустилась в зону вылета.

Все три гостевые встречи этого чемпионата были командой проиграны с общим счетом 2:10. За все минувшее первенство на выезде была добыть лишь одна виктория.

В прошлом чемпионате обе игры этих команд закончились мировыми исходами — 1:1 и 0:0.

Прогноз на «Шан Юнайтед» — «Саузерн Мьянма»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шан Юнайтед» — 1.15, победа «Саузерн Мьянма» — 14.00, ничья — 7.00.

«Саузерн Мьянма» хоть и идет в группе аутсайдеров, но зачастую не уходит с поля без забитого мяча. Наверняка и в этой игре «Саузерн» забьет. Наш прогноз и ставка: «Саузерн Мьянма» забьет. 0