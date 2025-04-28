Тиафо — Мюллер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против француза Александра Мюллера в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиафо — Мюллер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тиафо

В стартовом матче соперником американского теннисиста был Лучано Дардери. Итальянец снялся из-за травмы при счете 7:5, 3:1 в пользу Фрэнсиса.

В этом месяце Тиафо провел на грунте уже восемь матчей. На этом отрезке у него пять побед и три поражения.

Лучшим результатом Тиафо пока остается выход в финал на домашнем турнире в Хьюстоне. В решающем матче полуфиналист US Open-2024 проиграл Дженсону Бруксби.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Монте-Карло Тиафо проиграл во втором круге Алексею Попырину, а в Барселоне уступил на старте турнира Хауме Муньяру.

Ранее в этом сезоне Тиафо смог выиграть больше одного матча только в Хьюстоне.

Мюллер

Александр в предыдущем раунде одержал победу над Юго Эмбером — 6:2, 6:7, 7:6.

Мюллер шикарно провел третий сет и решающий тай-брейк, сумев избежать ошибок в ключевых моментах.

В первом круге соперником французского теннисиста был Давид Гоффен, который не смог завершить матч из-за травмы. Бельгиец снялся при счете 6:3, 3:6, 1:0 в пользу Мюллера.

Лучшим результатом Мюллера на грунте в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.81, победу Мюллера букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: в конце февраля Фрэнсис спокойно обыграл Александра на харде в Акапулько — 6:4, 6:2. На грунте у француза есть все шансы взять реванш, но оптимальным вариантом здесь будет ставка на количество геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.