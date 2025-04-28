Киз — Векич. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

Мэдисон Кис
Донна Векич
Киз
Мэдисон второй год подряд дошла на «тысячнике» в Мадриде до четвертого раунда.
На текущем турнире американка, которая стартовала сразу со второго круга, пока не проиграла ни одного сета.
В стартовом матче Киз спокойно обыграла итальянку Лючию Бронцетти — 6:4, 6:3.
После этого действующая чемпионка Australian Open одержала победу над Анной Калинской — 7:5, 7:6.
В первом сете при счете 5:5 Киз сделала ключевой брейк, а во втором при 5:6 отыграла три сетбола.
В этом году Киз провела уже 26 матчей. На этом отрезке у нее 22 победы и лишь четыре поражения.
Векич
Донна тоже попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче хорватская теннисистка обыграла американку Хейли Баптист — 6:4, 6:3.
После этого Векич преподнесла сенсацию, одержав волевую победу над Эммой Наварро — 4:6, 6:3, 6:2.
Векич третий раз в сезоне выиграла не менее двух матчей. В январе она дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии, а в марте добралась до 1/8 финала в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.30, победу Векич букмекеры предлагают за 3.52.
Прогноз: в марте Мэдисон с трудом выиграла у Донны на «тысячнике» в Индиан-Уэллс — 4:6, 7:6, 6:3. Векич умеет удивлять, но здесь мы все-таки склоняемся к тому, что американка уверенно подтвердит статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: победа Киз + тотал геймов меньше 21,5 за 2.11.