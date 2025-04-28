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    Киз обыграет Векич с разгромным счетом?

    Киз — Векич. Ставка (к. 2.11) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Киз — Векич
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    Мэдисон Киз
    Американка Мэдисон Киз сыграет против хорватки Донны Векич в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Векич, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 28 Апреля 2025 года

    Мэдисон Кис

  • США
    •  Мэдисон Кис 12:00 Донна Векич

    Донна Векич

  • Хорватия
    •

    Киз

    Мэдисон второй год подряд дошла на «тысячнике» в Мадриде до четвертого раунда.

    На текущем турнире американка, которая стартовала сразу со второго круга, пока не проиграла ни одного сета.

    В стартовом матче Киз спокойно обыграла итальянку Лючию Бронцетти — 6:4, 6:3.

    После этого действующая чемпионка Australian Open одержала победу над Анной Калинской — 7:5, 7:6.

    В первом сете при счете 5:5 Киз сделала ключевой брейк, а во втором при 5:6 отыграла три сетбола.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Киз провела уже 26 матчей. На этом отрезке у нее 22 победы и лишь четыре поражения.

    Векич

    Донна тоже попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

    В первом матче хорватская теннисистка обыграла американку Хейли Баптист — 6:4, 6:3.

    После этого Векич преподнесла сенсацию, одержав волевую победу над Эммой Наварро — 4:6, 6:3, 6:2.

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    Векич третий раз в сезоне выиграла не менее двух матчей. В январе она дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии, а в марте добралась до 1/8 финала в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.30, победу Векич букмекеры предлагают за 3.52.

    Прогноз: в марте Мэдисон с трудом выиграла у Донны на «тысячнике» в Индиан-Уэллс — 4:6, 7:6, 6:3. Векич умеет удивлять, но здесь мы все-таки склоняемся к тому, что американка уверенно подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: победа Киз + тотал геймов меньше 21,5 за 2.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Киз — Векич?

    Матч Киз — Векич состоится 28 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Киз — Векич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Киз + тотал геймов меньше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Киз — Векич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Киз + тотал геймов меньше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 2.11.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Киз — Векич?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Киз — Векич?

    Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.30, победу Векич букмекеры предлагают за 3.52.

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    Киз — Векич: прогноз и ставка за 2.11, статистика, коэффициенты матча 28.04.202512:00. Киз обыграет Векич с разгромным счетом?
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