Хачанов — Пол. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Томми Пола в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хачанов

Карен в стартовом матче одержал победу над Райли Опелкой.

Несмотря на то, что россиянину хватило двух сетов, это была тяжелейшая встреча, достаточно взглянуть на счет — 7:6, 7:6.

Но, правда, тут есть несколько очень позитивных моментов: у американца не было ни одного брейк-пойнта и при этом Хачанов значительно лучше играл на тай-брейках.

Хачанов выиграл четыре из пяти последних матчей. Перед этим он дошел до полуфинала в Барселоне.

Прогнозы на теннис

На турнире в столице Каталонии Карен, прежде чем поиграть Хольгеру Руне, остановил Кэмерона Норри, Хауме Муньяра и Алехандро Давидовича-Фокину.

Пол

Томми в первом матче одержал победу над Жоао Фонсекой.

Как и Хачанов, Пол тоже переиграл своего соперника на тай-брейках — 7:6, 7:6.

В первом сете американец спас два сетбола на тай-брейке, а во втором при счете 5:4.

При этом Пол идеально провел второй тай-брейк, не отдав 18-летнему бразильцу ни одного очка.

В предыдущих сезонах Томми ни разу не проходил на «тысячнике» в столице Испании дальше третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.21, победу Пола букмекеры предлагают за 1.66.

Прогноз: скорее всего, россиянин и американец проведут больше 20 геймов. При этом нельзя исключать сценарий, при котором им понадобятся и тай-брейки, и третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.