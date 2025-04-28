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    Хачанов и Пол дойдут до решающего тай-брейка?

    Хачанов — Пол. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Пол
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Томми Пола в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Пол, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен в стартовом матче одержал победу над Райли Опелкой.

    Несмотря на то, что россиянину хватило двух сетов, это была тяжелейшая встреча, достаточно взглянуть на счет — 7:6, 7:6.

    Но, правда, тут есть несколько очень позитивных моментов: у американца не было ни одного брейк-пойнта и при этом Хачанов значительно лучше играл на тай-брейках.

    Хачанов выиграл четыре из пяти последних матчей. Перед этим он дошел до полуфинала в Барселоне.

    Прогнозы на теннис

    На турнире в столице Каталонии Карен, прежде чем поиграть Хольгеру Руне, остановил Кэмерона Норри, Хауме Муньяра и Алехандро Давидовича-Фокину.

    Пол

    Томми в первом матче одержал победу над Жоао Фонсекой.

    Как и Хачанов, Пол тоже переиграл своего соперника на тай-брейках — 7:6, 7:6.

    В первом сете американец спас два сетбола на тай-брейке, а во втором при счете 5:4.

    При этом Пол идеально провел второй тай-брейк, не отдав 18-летнему бразильцу ни одного очка.

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    В предыдущих сезонах Томми ни разу не проходил на «тысячнике» в столице Испании дальше третьего круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.21, победу Пола букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: скорее всего, россиянин и американец проведут больше 20 геймов. При этом нельзя исключать сценарий, при котором им понадобятся и тай-брейки, и третий сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хачанов — Пол?

    Матч Хачанов — Пол состоится 28 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хачанов — Пол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хачанов — Пол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хачанов — Пол?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хачанов — Пол?

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.21, победу Пола букмекеры предлагают за 1.66.

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