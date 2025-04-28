Хачанов — Пол. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

Хачанов
Карен в стартовом матче одержал победу над Райли Опелкой.
Несмотря на то, что россиянину хватило двух сетов, это была тяжелейшая встреча, достаточно взглянуть на счет — 7:6, 7:6.
Но, правда, тут есть несколько очень позитивных моментов: у американца не было ни одного брейк-пойнта и при этом Хачанов значительно лучше играл на тай-брейках.
Хачанов выиграл четыре из пяти последних матчей. Перед этим он дошел до полуфинала в Барселоне.
На турнире в столице Каталонии Карен, прежде чем поиграть Хольгеру Руне, остановил Кэмерона Норри, Хауме Муньяра и Алехандро Давидовича-Фокину.
Пол
Томми в первом матче одержал победу над Жоао Фонсекой.
Как и Хачанов, Пол тоже переиграл своего соперника на тай-брейках — 7:6, 7:6.
В первом сете американец спас два сетбола на тай-брейке, а во втором при счете 5:4.
При этом Пол идеально провел второй тай-брейк, не отдав 18-летнему бразильцу ни одного очка.
В предыдущих сезонах Томми ни разу не проходил на «тысячнике» в столице Испании дальше третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 2.21, победу Пола букмекеры предлагают за 1.66.
Прогноз: скорее всего, россиянин и американец проведут больше 20 геймов. При этом нельзя исключать сценарий, при котором им понадобятся и тай-брейки, и третий сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.