ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне СлотИдеальный Слот. Как голландец сделал «Ливерпуль» чемпионами Премьер-лиги Жоаозиньо«При Кононове были и тики-така, и результативность». Жоаозиньо — о взлете «Краснодара» и возможном возвращении в Россию Новак ДжоковичНовая реальность Джоковича, падение Рублева и прогресс Потаповой
    Все новости спорта

    Сможет ли Александрова обыграть Утидзиму?

    Утидзима — Александрова. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова
    Прогноз и ставки на Утидзима — Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против японки Моюки Утидзимы в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Утидзима — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Женщины 28 Апреля 2025 года

    Моюка Учиджима

  • Япония
    •  Моюка Учиджима 20:00 Екатерина Александрова

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •

    Утидзима

    Моюка впервые в этом году выиграла три матча подряд на уровне основной сетки WTA.

    В предыдущих раундах японская теннисистка преподнесла сразу две сенсации.

    После волевой победы над Робин Монтгомери в первом круге Утидзима остановила бывшую вторую ракетку мира Онс Жабер (4:6, 6:3, 6:4).

    Но главным сюрпризом стала уверенная победа Утидзимы над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой — 6:3, 6:2.

    Для Утидзимы эта победа стала первой над соперницей из топ-10.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в середине апреля японка дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 во французском Руане.

    Александрова

    Екатерина тем временем выиграла не менее двух матчей на третьем грунтовом турнире подряд.

    В стартовом матче мадридского «тысячника» российская теннисистка одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:3, 6:4.

    В третьем раунде Александрова остановила представительницу Австралии Дарью Касаткину — 6:3, 7:6.

    Ранее в апреле Александрова дошла до полуфинала в американском Чарлстоне и остановилась в шаге от финала в Штутгарте.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    На немецком «пятисотнике» Александрова выиграла у Людмилы Самсоновой, Мирры Андреевой и Джессики Пегулы, после чего уступила Алене Остапенко.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Утидзиму в этом матче можно поставить за 3.20, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: японка сейчас на эмоциональном подъеме после классной победы над Пегулой, поэтому в данном случае лучше рассмотреть варианты ставок без учета исхода. Есть подозрение, что у Александровой будут проблемы в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Утидзима — Александрова?

    Матч Утидзима — Александрова состоится 28 апреля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Утидзима — Александрова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Утидзима — Александрова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,0» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Утидзима — Александрова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Утидзима — Александрова?

    Коэффициенты букмекеров: на Утидзиму в этом матче можно поставить за 3.20, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Бенчич — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Андреева — Стародубцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Димитров — Фирнли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Джумхур — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Норри — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шнайдер — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Киз — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Костюк — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — ЦСКА-Памир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Соболенко — Стернс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дрейпер — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Утидзима — Александрова: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 28.04.202520:00. Сможет ли Александрова обыграть Утидзиму?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры