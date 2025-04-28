Утидзима — Александрова. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против японки Моюки Утидзимы в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Утидзима — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Утидзима

Моюка впервые в этом году выиграла три матча подряд на уровне основной сетки WTA.

В предыдущих раундах японская теннисистка преподнесла сразу две сенсации.

После волевой победы над Робин Монтгомери в первом круге Утидзима остановила бывшую вторую ракетку мира Онс Жабер (4:6, 6:3, 6:4).

Но главным сюрпризом стала уверенная победа Утидзимы над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой — 6:3, 6:2.

Для Утидзимы эта победа стала первой над соперницей из топ-10.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в середине апреля японка дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 во французском Руане.

Александрова

Екатерина тем временем выиграла не менее двух матчей на третьем грунтовом турнире подряд.

В стартовом матче мадридского «тысячника» российская теннисистка одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:3, 6:4.

В третьем раунде Александрова остановила представительницу Австралии Дарью Касаткину — 6:3, 7:6.

Ранее в апреле Александрова дошла до полуфинала в американском Чарлстоне и остановилась в шаге от финала в Штутгарте.

На немецком «пятисотнике» Александрова выиграла у Людмилы Самсоновой, Мирры Андреевой и Джессики Пегулы, после чего уступила Алене Остапенко.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Утидзиму в этом матче можно поставить за 3.20, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: японка сейчас на эмоциональном подъеме после классной победы над Пегулой, поэтому в данном случае лучше рассмотреть варианты ставок без учета исхода. Есть подозрение, что у Александровой будут проблемы в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.94.