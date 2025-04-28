Утидзима — Александрова. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

Моюка Учиджима
Екатерина Александрова
Утидзима
Моюка впервые в этом году выиграла три матча подряд на уровне основной сетки WTA.
В предыдущих раундах японская теннисистка преподнесла сразу две сенсации.
После волевой победы над Робин Монтгомери в первом круге Утидзима остановила бывшую вторую ракетку мира Онс Жабер (4:6, 6:3, 6:4).
Но главным сюрпризом стала уверенная победа Утидзимы над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой — 6:3, 6:2.
Для Утидзимы эта победа стала первой над соперницей из топ-10.
Также стоит отметить, что в середине апреля японка дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 во французском Руане.
Александрова
Екатерина тем временем выиграла не менее двух матчей на третьем грунтовом турнире подряд.
В стартовом матче мадридского «тысячника» российская теннисистка одержала победу над сербкой Ольгой Данилович — 6:3, 6:4.
В третьем раунде Александрова остановила представительницу Австралии Дарью Касаткину — 6:3, 7:6.
Ранее в апреле Александрова дошла до полуфинала в американском Чарлстоне и остановилась в шаге от финала в Штутгарте.
На немецком «пятисотнике» Александрова выиграла у Людмилы Самсоновой, Мирры Андреевой и Джессики Пегулы, после чего уступила Алене Остапенко.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Утидзиму в этом матче можно поставить за 3.20, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.35.
Прогноз: японка сейчас на эмоциональном подъеме после классной победы над Пегулой, поэтому в данном случае лучше рассмотреть варианты ставок без учета исхода. Есть подозрение, что у Александровой будут проблемы в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.94.