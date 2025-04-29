Арсенал — ПСЖ: дерзкая ставка за 6.00 на ЛЧ

29 апреля в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» уже почти потеряли шанс на победу в АПЛ. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Арсенал» в своем чемпионате настрелял 63 мяча в 34 матчах. Причем команда пропустила в свои ворота 29 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Канониры» не смогли одолеть «Кристал Пэлас» (2:2).

До того команда учинила разгром «Ипсвичу» (4:0). Да и поединок с мадридским «Реалом» принес лондонцам викторию (2:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Арсенал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Габриэль, Габриэль Жезус, Кай Хаверц, Жоржиньо — травмированы. Томас Парти — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Канониры» нынче пребывают в хорошем функциональном состоянии. Команда не проигрывает уже больше 2 месяцев.

Поединки с ПСЖ для команды традиционно складываются весьма успешно. В пяти очных встречах «Арсенал» победил 3 раза при 2 паритетах.

И уж совсем очевидно, что команда Микеля Артеты максимально настроена на Лигу чемпионов. Только таким образом можно заглушить неудачу в чемпионате.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они по сумме двух встреч прошли «Астон Виллу».

Причем ПСЖ уже давно оформил себе чемпионство в Лиге 1. А вот забили парижане 84 мяча в 31 матче чемпионата Франции.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провалила. Немотивированные парижане уступили «Ницце» (1:3).

А вот до того команда расписала паритет с «Нантом» (1:1). Зато чуть раньше парижане с натугой переиграли «Гавр» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 2 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане явно экономили силы на Лигу чемпионов. Команда не побеждает уже 2 матча кряду.

При этом ПСЖ в Лиге 1 не знает себе равных. А вот оборона команды относительно надежна, дав результативный сбой 31 раз.

Весьма продуктивен 27-летний Усман Дембеле. На счету форварда 21 мяч в чемпионате и еще 7 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Парижане мотивированы впервые в истории одолеть «пушкарей».

Статистика для ставок

«Канониры» не проигрывают уже 2 месяца

Парижане не побеждали в 2 своих последних матчах

«Арсенал» еще ни разу в истории не проигрывал парижанам

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

Прогноз: Обе команды прекрасно выглядят в атаке, так что с голами проблем точно не будет.

«Канониры» ныне находятся на подъеме, тогда как команда Луиса Энрике явно экономила силы на полуфинал Лиги чемпионов.

Ставка: ТБ 4.5 за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 13.00

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Базовый прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСЖ со ставкой 2.50.