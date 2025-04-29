ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — ПСЖЛига чемпионов. Рабинер уверен в победе «Барсы» над «Интером», Аксенов верит в «Арсенал» Вячеслав Колосков«Меня "Краснодар" разочаровал». Колосков — о 26-м туре РПЛ и проблемах российских топ-клубов Виктор ОсимхенТрансферный дайджест. 22 — 28 апреля
    Все новости спорта

    Голов будет в достатке!

    Арсенал — ПСЖ: дерзкая ставка за 6.00 на ЛЧ

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Арсенал Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на футбол Франции Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Букайо Сака
    29 апреля в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 29 Апреля 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» уже почти потеряли шанс на победу в АПЛ. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Арсенал» в своем чемпионате настрелял 63 мяча в 34 матчах. Причем команда пропустила в свои ворота 29 раз.

    Арсенал Лондон — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Канониры» не смогли одолеть «Кристал Пэлас» (2:2).

    До того команда учинила разгром «Ипсвичу» (4:0). Да и поединок с мадридским «Реалом» принес лондонцам викторию (2:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Арсенал» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Габриэль, Габриэль Жезус, Кай Хаверц, Жоржиньо — травмированы. Томас Парти — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Канониры» нынче пребывают в хорошем функциональном состоянии. Команда не проигрывает уже больше 2 месяцев.

    Поединки с ПСЖ для команды традиционно складываются весьма успешно. В пяти очных встречах «Арсенал» победил 3 раза при 2 паритетах.

    И уж совсем очевидно, что команда Микеля Артеты максимально настроена на Лигу чемпионов. Только таким образом можно заглушить неудачу в чемпионате.

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. В предыдущем раунде они по сумме двух встреч прошли «Астон Виллу».

    Причем ПСЖ уже давно оформил себе чемпионство в Лиге 1. А вот забили парижане 84 мяча в 31 матче чемпионата Франции.

  • Первый шаг к треблу: «Барселона» выгрызла Кубок Испании у «Реала» в овертайме
  • Ханси Флик по-прежнему отказывается проигрывать в финалах
  • 27/04/2025

    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провалила. Немотивированные парижане уступили «Ницце» (1:3).

    А вот до того команда расписала паритет с «Нантом» (1:1). Зато чуть раньше парижане с натугой переиграли «Гавр» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСЖ добыл 2 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Парижане явно экономили силы на Лигу чемпионов. Команда не побеждает уже 2 матча кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом ПСЖ в Лиге 1 не знает себе равных. А вот оборона команды относительно надежна, дав результативный сбой 31 раз.

    Весьма продуктивен 27-летний Усман Дембеле. На счету форварда 21 мяч в чемпионате и еще 7 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Парижане мотивированы впервые в истории одолеть «пушкарей».

    Статистика для ставок

    • «Канониры» не проигрывают уже 2 месяца

    • Парижане не побеждали в 2 своих последних матчах

    • «Арсенал» еще ни разу в истории не проигрывал парижанам

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

    Прогноз: Обе команды прекрасно выглядят в атаке, так что с голами проблем точно не будет.

    «Канониры» ныне находятся на подъеме, тогда как команда Луиса Энрике явно экономила силы на полуфинал Лиги чемпионов.

    Ставка: ТБ 4.5 за 6.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 13.00

    Не пропустите

    Базовый прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСЖ со ставкой 2.50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арсенал — ПСЖ?

    Матч Арсенал — ПСЖ состоится 29 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арсенал — ПСЖ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 4.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арсенал — ПСЖ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 4.5» с коэффициентом у букмекеров 6.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал — ПСЖ?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арсенал — ПСЖ?

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Шнайдер — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Меншик — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Норри — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Киз — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Утидзима — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дрейпер — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Зверев — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Свитолина — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Циципас — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Медведев — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставка за 6.00, статистика, коэффициенты матча 29.04.202522:00. Голов будет в достатке!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры