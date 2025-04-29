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    «Канониры» заберут первый матч в Лондоне?!

    Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставка за 2.50 на Лигу чемпионов

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — ПСЖ
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    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
    «Арсенал» примет ПСЖ в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет 29 апреля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 29 Апреля 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Арсенал»

    Путь к 1/2 финала: «Канониры» провели отличный общим этап Лиги чемпионов, заняв по его итогам 3-е место с 19-ю очками в активе, отстав от лидерства всего на 2 балла.

    В 1/8 финала ЛЧ «Арсенал» прошел ПСВ по сумме 2-х встреч (7:1 и 2:2). В четвертьфинале «канониры» обыграли грозный «Реал» (3:0 и 2:1), а полуфинале команда встретится с ПСЖ.

    Арсенал Лондон — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счетом 2:2. До этого «канониры» разгромили «Ипсвич Таун» (4:0), забив по 2 гола в каждом тайме.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Арсенал» трижды побеждал и дважды сыграл вничью. За этот отрезок команда дважды обыгрывала «Реал», а также поделил очки с «Брентфордом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Томас Парти (перебор желтых карточек), Габриэль, Габриэль Жезус, Кай Хаверц, Жоржиньо и Такехиро Томиясу (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Арсенал» уже потерять шансы на чемпионство в английской Премьер-лиге, но команда еще может удивить всех в Лиге чемпионов, а для этого необходимо побеждать ПСЖ.

    У «Арсенала» есть возможность создать проблемы парижанам в Лондоне. «Канонирам» уже удавалось прибивать топового соперника на своем поле (речь про «Реал»).

    ПСЖ

    Путь к 1/2 финала: Парижане не лучшим образом провели общим этап ЛЧ, заняв лишь 15-е место в таблице с 13-ю очками в активе. ПСЖ встретился с «Брестом» в 1/16 финала, пройдя их по сумме 2-х встреч (3:0 и 7:0).

    В следующей стадии команда сломила сопротивление «Ливерпуля» (0:1 и 2:0), выиграв на чужом поле в ответном матче. В четвертьфинале ЛЧ ПСЖ оказался сильнее «Астон Виллы» (3:1 и 2:3).

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке Лиги 1 парижане проиграли «Ницце» на своем поле со счетом 1:3. До этого ПСЖ сыграл вничью с «Нантом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 83-й минуте.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах парижане по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью. За этот период ПСЖ обыгрывал «Гавр» (2:1) и «Астон Виллу» (3:1).

    У ПСЖ пустой список травмированных игроков.

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    Состояние команды: ПСЖ практически гарантировал себе чемпионство в Лиге 1, причем команда еще может победить и в Лиге чемпионов, но «Арсенал» точно создаст проблемы французам.

    У ПСЖ есть нападающий, который может решить исход встречи. Усман Дембеле забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи за 12 встреч в Лиге чемпионов нынешнего сезона.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ выиграл 2 матча из последних 5-и во всех турнирах

    • «Арсенал» дважды подряд обыграл «Реал» в Лиге чемпионов (3:0 и 2:1)

    • ПСЖ ни разу не обыгрывал «Арсенал» в последних 5-и очных встречах (3 поражения и 2 ничьих)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.10, победа ПСЖ — 3.45, ничья — за 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно. Возможен камбэк по ходу встречи.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.50.

    Прогноз: В Лондоне победит «Арсенал». «Канониры» отлично выступают на своем поле.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арсенал — ПСЖ?

    Матч Арсенал — ПСЖ состоится 29 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арсенал — ПСЖ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 3 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арсенал — ПСЖ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 3 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал — ПСЖ?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арсенал — ПСЖ?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.10, победа ПСЖ — 3.45, ничья — за 3.50.

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    Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 29.04.202522:00. «Канониры» заберут первый матч в Лондоне?!
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