Норри — Диалло. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

Британец Кэмерон Норри сыграет против канадца Габриэля Диалло в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Диалло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Норри

Кэмерон четвертый год подряд дошел на «тысячнике» в столице Испании до третьего круга.

На фоне его недавних результатов сейчас это действительно весьма серьезное достижение для британского теннисиста.

Перед турниром в Мадриде у бывшей восьмой ракетки мира была серия из четырех поражений, которая отбросила его в конец первой сотни рейтинга.

В первом круге Норри выиграл у 19-летнего испанца Мартина Ландалусе — 4:6, 7:5, 6:4.

Прогнозы на теннис

Но больше всего удивила волевая победа Норри над чехом Иржи Легечкой — 2:6, 6:4, 6:0.

Ранее в этом сезоне Кэм ни разу не выигрывал больше двух матчей.

Диалло

Габриэль не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора теннисист из Канады проиграл хорвату Борне Чоричу.

При этом в первом круге Диалло разгромил бельгийца Зизу Бергса — 6:1, 6:2.

Во втором раунде у Диалло был непростой матч против поляка Камиля Майхшака — 7:5, 4:6, 6:4.

До этого лучшим результатом 23-летнего теннисиста в 2025-м был второй круг на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.58, победу Диалло букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: британец в этом году не отличается стабильностью, поэтому нет никакой гарантии, что после классной победы над Легечкой он спокойно обыграет и менее опасного соперника.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.