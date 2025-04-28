Норри — Диалло. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

Кэмерон Норри
Габриел Диалло
Норри
Кэмерон четвертый год подряд дошел на «тысячнике» в столице Испании до третьего круга.
На фоне его недавних результатов сейчас это действительно весьма серьезное достижение для британского теннисиста.
Перед турниром в Мадриде у бывшей восьмой ракетки мира была серия из четырех поражений, которая отбросила его в конец первой сотни рейтинга.
В первом круге Норри выиграл у 19-летнего испанца Мартина Ландалусе — 4:6, 7:5, 6:4.
Но больше всего удивила волевая победа Норри над чехом Иржи Легечкой — 2:6, 6:4, 6:0.
Ранее в этом сезоне Кэм ни разу не выигрывал больше двух матчей.
Диалло
Габриэль не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунде отбора теннисист из Канады проиграл хорвату Борне Чоричу.
При этом в первом круге Диалло разгромил бельгийца Зизу Бергса — 6:1, 6:2.
Во втором раунде у Диалло был непростой матч против поляка Камиля Майхшака — 7:5, 4:6, 6:4.
До этого лучшим результатом 23-летнего теннисиста в 2025-м был второй круг на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.58, победу Диалло букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: британец в этом году не отличается стабильностью, поэтому нет никакой гарантии, что после классной победы над Легечкой он спокойно обыграет и менее опасного соперника.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.