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    Норри — Диалло. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Диалло
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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против канадца Габриэля Диалло в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Диалло, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 28 Апреля 2025 года

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 12:00 Габриел Диалло

    Габриел Диалло

  • Канада
    •

    Норри

    Кэмерон четвертый год подряд дошел на «тысячнике» в столице Испании до третьего круга.

    На фоне его недавних результатов сейчас это действительно весьма серьезное достижение для британского теннисиста.

    Перед турниром в Мадриде у бывшей восьмой ракетки мира была серия из четырех поражений, которая отбросила его в конец первой сотни рейтинга.

    В первом круге Норри выиграл у 19-летнего испанца Мартина Ландалусе — 4:6, 7:5, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Но больше всего удивила волевая победа Норри над чехом Иржи Легечкой — 2:6, 6:4, 6:0.

    Ранее в этом сезоне Кэм ни разу не выигрывал больше двух матчей.

    Диалло

    Габриэль не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде отбора теннисист из Канады проиграл хорвату Борне Чоричу.

    При этом в первом круге Диалло разгромил бельгийца Зизу Бергса — 6:1, 6:2.

    Во втором раунде у Диалло был непростой матч против поляка Камиля Майхшака — 7:5, 4:6, 6:4.

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    До этого лучшим результатом 23-летнего теннисиста в 2025-м был второй круг на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.58, победу Диалло букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: британец в этом году не отличается стабильностью, поэтому нет никакой гарантии, что после классной победы над Легечкой он спокойно обыграет и менее опасного соперника.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Норри — Диалло?

    Матч Норри — Диалло состоится 28 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Норри — Диалло?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Норри — Диалло?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Норри — Диалло?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Норри — Диалло?

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.58, победу Диалло букмекеры предлагают за 2.38.

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    Норри — Диалло: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 28.04.202512:00. Сможет ли Норри выйти в 1/8 финала мадридского «Мастерса»?
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