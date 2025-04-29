Локомотив — Салават Юлаев: ставка за 2.00 и прогноз на исход

Локомотив
Салават Юлаев
«Локомотив»
Путь к плей-офф: По итогу общего этапа сезона ярославцы завоевали Кубок Континента. В 68 матчах «Локомотив» набрал 102 очка и на 6 пунктов опередил в этой гонке «Трактор».
Последние матчи: После трех побед в четырех матчах с «Авангардом» ситуация для «Локомотива» усугубилась с двумя поражениями подряд — 2:3; 0:3. В седьмой игре лидер Запада добился своего, одержав верх во втором овертайме — 3:2 ОТ.
Локомотив — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров
После изнурительной серии с омичами команда Игоря Никитина впервые встретилась с «Салаватом Юлаевым» в рамках домашнего этапа полуфинальной серии. Стартовая игра обернулась для «Локомотива» неудачей — 1:3.
Не сыграют: Степан Никулин.
Состояние команды: В четвертьфинальной серии «Локомотив» подтвердил статус одного из наиболее организованных участников плей-офф, показав структурность и высокую плотность в средней зоне.
На этапе противостояния, требующего предельной собранности, команда Игоря Никитина отличилась умением задавать темп и мощно давить на соперника за счет контроля территории и агрессии впереди.
По такой же схеме «Локомотив» попытался справиться с «Салаватом Юлаевым» на старте полуфинальной серии, но столкнулся с безупречной игрой вратаря уфимцев при максимально эффективной реализации.
«Салават Юлаев»
Путь к плей-офф: Уфимская команда завершила регулярный сезон на 2-й строчке в таблице Восточной конференции. С 93 очками в активе, ей удалось обойти преследователей на 3 пункта и более.
Последние матчи: Каждая предыдущая серия «Салавата Юлаева» непременно заканчивалась седьмым матчем, но именно в четвертьфинале коллектив из Башкортостана максимально близко приблизился к провалу.
В первых четырех встречах противостояния со «Спартаком» команда Виктора Козлова допустила три поражения, после чего перевернула серию с ног на голову, выиграв трижды кряду — 4:3 ОТ; 2:1 ОТ; 3:2. В дебюте раунда с «Локомотивом» уфимцы одержали верх — 3:1.
Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.
Состояние команды: В начале минувшей недели «Салават Юлаев» собрал волю в кулак и вытащил серию со «Спартаком», которая при 1:3 казалась практически безнадежной.
В отдельных эпизодах команда Виктора Козлова показала хорошую дисциплину при слаженной игре на всех участках площадки, а в нужные моменты прибавляла в агрессии впереди.
Нечто подобное «Салават Юлаев» предложил «Локомотиву» в полуфинальной встрече, одним из героев которой стал Семен Вязовой, отразивший 27 бросков и исполнивший 2 результативные передачи.
Статистика для ставок
- «Локомотив» потерпел 3 поражения в 4-х последних матчах
- «Салават Юлаев» не проигрывает на протяжении 4-х матчей кряду
- Ни в одном очном матче из 5 предыдущих не было забито больше 4-х голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 3.72, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.61.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 4.5 — за 1.90.
- 1.80Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Флорида — Тампа-Бэй: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.23Даллас — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В предстоящем матче «Локомотив» будет пытаться воплотить территориальное и игровое преимущество в качество с точки зрения реализации, низкий процент которой не позволил зацепиться за результат в прошлой игре.
Ставка: «Локомотив» победит за 2.00.
Прогноз: Как и матчем ранее, «Салавату Юлаеву» предстоит упорный труд в позиционной обороне, если команда намерена забрать вторую гостевую встречу.
Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.90.