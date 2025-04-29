Локомотив — Салават Юлаев: ставка за 2.00 и прогноз на исход

Во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене-2000» 29 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: По итогу общего этапа сезона ярославцы завоевали Кубок Континента. В 68 матчах «Локомотив» набрал 102 очка и на 6 пунктов опередил в этой гонке «Трактор».

Последние матчи: После трех побед в четырех матчах с «Авангардом» ситуация для «Локомотива» усугубилась с двумя поражениями подряд — 2:3; 0:3. В седьмой игре лидер Запада добился своего, одержав верх во втором овертайме — 3:2 ОТ.

Локомотив — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.033.953.40Бонус$1500

После изнурительной серии с омичами команда Игоря Никитина впервые встретилась с «Салаватом Юлаевым» в рамках домашнего этапа полуфинальной серии. Стартовая игра обернулась для «Локомотива» неудачей — 1:3.

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: В четвертьфинальной серии «Локомотив» подтвердил статус одного из наиболее организованных участников плей-офф, показав структурность и высокую плотность в средней зоне.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На этапе противостояния, требующего предельной собранности, команда Игоря Никитина отличилась умением задавать темп и мощно давить на соперника за счет контроля территории и агрессии впереди.

По такой же схеме «Локомотив» попытался справиться с «Салаватом Юлаевым» на старте полуфинальной серии, но столкнулся с безупречной игрой вратаря уфимцев при максимально эффективной реализации.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: Уфимская команда завершила регулярный сезон на 2-й строчке в таблице Восточной конференции. С 93 очками в активе, ей удалось обойти преследователей на 3 пункта и более.

Последние матчи: Каждая предыдущая серия «Салавата Юлаева» непременно заканчивалась седьмым матчем, но именно в четвертьфинале коллектив из Башкортостана максимально близко приблизился к провалу.

В первых четырех встречах противостояния со «Спартаком» команда Виктора Козлова допустила три поражения, после чего перевернула серию с ног на голову, выиграв трижды кряду — 4:3 ОТ; 2:1 ОТ; 3:2. В дебюте раунда с «Локомотивом» уфимцы одержали верх — 3:1.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

Состояние команды: В начале минувшей недели «Салават Юлаев» собрал волю в кулак и вытащил серию со «Спартаком», которая при 1:3 казалась практически безнадежной.

В отдельных эпизодах команда Виктора Козлова показала хорошую дисциплину при слаженной игре на всех участках площадки, а в нужные моменты прибавляла в агрессии впереди.

Нечто подобное «Салават Юлаев» предложил «Локомотиву» в полуфинальной встрече, одним из героев которой стал Семен Вязовой, отразивший 27 бросков и исполнивший 2 результативные передачи.

Статистика для ставок

«Локомотив» потерпел 3 поражения в 4-х последних матчах

«Салават Юлаев» не проигрывает на протяжении 4-х матчей кряду

Ни в одном очном матче из 5 предыдущих не было забито больше 4-х голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 3.72, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.61.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 4.5 — за 1.90.

Прогноз: В предстоящем матче «Локомотив» будет пытаться воплотить территориальное и игровое преимущество в качество с точки зрения реализации, низкий процент которой не позволил зацепиться за результат в прошлой игре.

Ставка: «Локомотив» победит за 2.00.

Прогноз: Как и матчем ранее, «Салавату Юлаеву» предстоит упорный труд в позиционной обороне, если команда намерена забрать вторую гостевую встречу.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.90.