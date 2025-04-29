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    «Локомотив» восстановит равенство перед выездом

    Локомотив — Салават Юлаев: ставка за 2.00 и прогноз на исход

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Салават Юлаев»
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    Максим Березкин
    Во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене-2000» 29 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 29 Апреля 2025 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: По итогу общего этапа сезона ярославцы завоевали Кубок Континента. В 68 матчах «Локомотив» набрал 102 очка и на 6 пунктов опередил в этой гонке «Трактор».

    Последние матчи: После трех побед в четырех матчах с «Авангардом» ситуация для «Локомотива» усугубилась с двумя поражениями подряд — 2:3; 0:3. В седьмой игре лидер Запада добился своего, одержав верх во втором овертайме — 3:2 ОТ.

    Локомотив — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

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    После изнурительной серии с омичами команда Игоря Никитина впервые встретилась с «Салаватом Юлаевым» в рамках домашнего этапа полуфинальной серии. Стартовая игра обернулась для «Локомотива» неудачей — 1:3.

    Не сыграют: Степан Никулин.

    Состояние команды: В четвертьфинальной серии «Локомотив» подтвердил статус одного из наиболее организованных участников плей-офф, показав структурность и высокую плотность в средней зоне.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На этапе противостояния, требующего предельной собранности, команда Игоря Никитина отличилась умением задавать темп и мощно давить на соперника за счет контроля территории и агрессии впереди.

    По такой же схеме «Локомотив» попытался справиться с «Салаватом Юлаевым» на старте полуфинальной серии, но столкнулся с безупречной игрой вратаря уфимцев при максимально эффективной реализации.

    «Салават Юлаев»

    Путь к плей-офф: Уфимская команда завершила регулярный сезон на 2-й строчке в таблице Восточной конференции. С 93 очками в активе, ей удалось обойти преследователей на 3 пункта и более.

    Последние матчи: Каждая предыдущая серия «Салавата Юлаева» непременно заканчивалась седьмым матчем, но именно в четвертьфинале коллектив из Башкортостана максимально близко приблизился к провалу.

    В первых четырех встречах противостояния со «Спартаком» команда Виктора Козлова допустила три поражения, после чего перевернула серию с ног на голову, выиграв трижды кряду — 4:3 ОТ; 2:1 ОТ; 3:2. В дебюте раунда с «Локомотивом» уфимцы одержали верх — 3:1.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

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  • 24/04/2025

    • Состояние команды: В начале минувшей недели «Салават Юлаев» собрал волю в кулак и вытащил серию со «Спартаком», которая при 1:3 казалась практически безнадежной.

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    В отдельных эпизодах команда Виктора Козлова показала хорошую дисциплину при слаженной игре на всех участках площадки, а в нужные моменты прибавляла в агрессии впереди.

    Нечто подобное «Салават Юлаев» предложил «Локомотиву» в полуфинальной встрече, одним из героев которой стал Семен Вязовой, отразивший 27 бросков и исполнивший 2 результативные передачи.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» потерпел 3 поражения в 4-х последних матчах

    • «Салават Юлаев» не проигрывает на протяжении 4-х матчей кряду

    • Ни в одном очном матче из 5 предыдущих не было забито больше 4-х голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 3.72, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.61.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 4.5 — за 1.90.

    Прогноз: В предстоящем матче «Локомотив» будет пытаться воплотить территориальное и игровое преимущество в качество с точки зрения реализации, низкий процент которой не позволил зацепиться за результат в прошлой игре.

    Ставка: «Локомотив» победит за 2.00.

    Прогноз: Как и матчем ранее, «Салавату Юлаеву» предстоит упорный труд в позиционной обороне, если команда намерена забрать вторую гостевую встречу.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Локомотив — Салават Юлаев?

    Матч Локомотив — Салават Юлаев состоится 29 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Локомотив» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Локомотив — Салават Юлаев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Локомотив» победит» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — Салават Юлаев?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — Салават Юлаев?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 3.72, а победа «Салавата Юлаева» — в 3.61.

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    Локомотив — Салават Юлаев: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 29.04.202519:30. «Локомотив» восстановит равенство перед выездом
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