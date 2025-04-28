Шнайдер — Свентек. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против польки Иги Свентек в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Диана выиграла два подряд матча впервые после Открытого чемпионата Австралии.

При этом на текущем турнире российская теннисистка до сих пор отдала соперницам лишь три гейма.

В стартовом матче Шнайдер одержала победу над американкой Кэти Волынец — 6:1, 6:2.

После этого Шнайдер разгромила Анастасию Севастову — 6:0, 6:0.

Прогнозы на теннис

У латвийской теннисистки, которая перед этим остановила Анастасию Павлюченкову и Алену Остапенко, по всей видимости, просто не осталось сил на матч против россиянки. В середине апреля Севастова вернулась в тур после сложной травмы колена.

Свентек

Игра в предыдущем раунде одержала победу над Линдой Носковой.

Вопреки ожиданиям, польская теннисистка спокойно обыграла чешку в двух сетах — 6:4, 6:2.

Перед этим Свентек выиграла у Александры Эалы — 4:6, 6:4, 6:2. Ига взяла реванш у 19-летней филиппинки за поражение в четвертьфинале «тысячника» в Майами.

В этом сезоне Свентек провел на грунте пока лишь четыре матча. В середине месяца она проиграла Алене Остапенко в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

Свентек — действующая чемпионка турнира в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 4.80, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: несмотря на то, что Диана здорово провела недавние матчи, считаем, что в предстоящем у нее действительно минимальные шансы на успех. В лучшем случае россиянка избежит поражения с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов меньше 19,5 за 2.06.