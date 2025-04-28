Шнайдер — Свентек. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

Шнайдер
Диана выиграла два подряд матча впервые после Открытого чемпионата Австралии.
При этом на текущем турнире российская теннисистка до сих пор отдала соперницам лишь три гейма.
В стартовом матче Шнайдер одержала победу над американкой Кэти Волынец — 6:1, 6:2.
После этого Шнайдер разгромила Анастасию Севастову — 6:0, 6:0.
У латвийской теннисистки, которая перед этим остановила Анастасию Павлюченкову и Алену Остапенко, по всей видимости, просто не осталось сил на матч против россиянки. В середине апреля Севастова вернулась в тур после сложной травмы колена.
Свентек
Игра в предыдущем раунде одержала победу над Линдой Носковой.
Вопреки ожиданиям, польская теннисистка спокойно обыграла чешку в двух сетах — 6:4, 6:2.
Перед этим Свентек выиграла у Александры Эалы — 4:6, 6:4, 6:2. Ига взяла реванш у 19-летней филиппинки за поражение в четвертьфинале «тысячника» в Майами.
В этом сезоне Свентек провел на грунте пока лишь четыре матча. В середине месяца она проиграла Алене Остапенко в четвертьфинале турнира в Штутгарте.
Свентек — действующая чемпионка турнира в Мадриде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 4.80, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.18.
Прогноз: несмотря на то, что Диана здорово провела недавние матчи, считаем, что в предстоящем у нее действительно минимальные шансы на успех. В лучшем случае россиянка избежит поражения с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов меньше 19,5 за 2.06.