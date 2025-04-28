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    Сможет ли Шнайдер удивить Свентек?

    Шнайдер — Свентек. Ставка (к. 2.06) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Свентек
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против польки Иги Свентек в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Шнайдер

    Диана выиграла два подряд матча впервые после Открытого чемпионата Австралии.

    При этом на текущем турнире российская теннисистка до сих пор отдала соперницам лишь три гейма.

    В стартовом матче Шнайдер одержала победу над американкой Кэти Волынец — 6:1, 6:2.

    После этого Шнайдер разгромила Анастасию Севастову — 6:0, 6:0.

    Прогнозы на теннис

    У латвийской теннисистки, которая перед этим остановила Анастасию Павлюченкову и Алену Остапенко, по всей видимости, просто не осталось сил на матч против россиянки. В середине апреля Севастова вернулась в тур после сложной травмы колена.

    Свентек

    Игра в предыдущем раунде одержала победу над Линдой Носковой.

    Вопреки ожиданиям, польская теннисистка спокойно обыграла чешку в двух сетах — 6:4, 6:2.

    Перед этим Свентек выиграла у Александры Эалы — 4:6, 6:4, 6:2. Ига взяла реванш у 19-летней филиппинки за поражение в четвертьфинале «тысячника» в Майами.

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    В этом сезоне Свентек провел на грунте пока лишь четыре матча. В середине месяца она проиграла Алене Остапенко в четвертьфинале турнира в Штутгарте.

    Свентек — действующая чемпионка турнира в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 4.80, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.18.

    Прогноз: несмотря на то, что Диана здорово провела недавние матчи, считаем, что в предстоящем у нее действительно минимальные шансы на успех. В лучшем случае россиянка избежит поражения с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов меньше 19,5 за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шнайдер — Свентек?

    Матч Шнайдер — Свентек состоится 28 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шнайдер — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Свентек + тотал геймов меньше 19,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шнайдер — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Свентек + тотал геймов меньше 19,5» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шнайдер — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шнайдер — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 4.80, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.18.

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    Шнайдер — Свентек: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 28.04.202512:00. Сможет ли Шнайдер удивить Свентек?
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