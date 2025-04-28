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    Циципас снова проиграет Музетти?

    Циципас — Музетти. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Музетти
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 28 Апреля 2025 года

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •  Стефанос Циципас 12:00 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •

    Циципас

    В стартовом матче Стефанос одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом — 3:6, 6:4, 6:3.

    Грек начал играть в свой лучший теннис только с середины второго сета, когда у немецкого теннисиста начала появляться усталость.

    В начале апреля Циципас не смог защитить титул в Монте-Карло. На этот раз он сошел с дистанции после 1/4 финала.

    Прогнозы на теннис

    На «пятисотнике» в Барселоне Циципас из-за травмы не смог завершить матч 1/4 финала против Артура Фиса.

    В текущем сезоне Циципас провел 24 матча. На этом отрезке у него 16 побед и восемь поражений.

    Музетти

    Лоренцо в предыдущем раунде выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри — 7:6, 6:2.
     Для итальянца это был первый матч после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он остановился в шаге от титула.

    В финале Музетти проиграл Карлосу Алькарасу (3:6, 6:1, 6:0). В решающем матче ему не повезло: после первого сета Лоренцо не мог играть в полную силу из-за травмы ноги.

    Именно по этой причине Музетти пропустил недавний турнир в Барселоне.

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    Лучшим результатом Музетти в Мадриде пока остается выход в четвертый круг в 2022 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.04, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.78.

    Прогноз: именно Музетти оказался на пути Циципаса в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. В том матче итальянец совершил камбэк — 1:6, 6:3, 6:4. Логично предположить, что предстоящая встреча получится не менее интересной. Но также стоит добавить, что до поражения на Лазурном берегу у Стефаноса была серия из пяти побед над Лоренцо.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Циципас — Музетти?

    Матч Циципас — Музетти состоится 28 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Циципас — Музетти?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Циципас — Музетти?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Циципас — Музетти?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Циципас — Музетти?

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.04, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.78.

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    Циципас — Музетти: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 28.04.202512:00. Циципас снова проиграет Музетти?
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