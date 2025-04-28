Циципас — Музетти. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

Стефанос Циципас
Лоренцо Музетти
Циципас
В стартовом матче Стефанос одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом — 3:6, 6:4, 6:3.
Грек начал играть в свой лучший теннис только с середины второго сета, когда у немецкого теннисиста начала появляться усталость.
В начале апреля Циципас не смог защитить титул в Монте-Карло. На этот раз он сошел с дистанции после 1/4 финала.
На «пятисотнике» в Барселоне Циципас из-за травмы не смог завершить матч 1/4 финала против Артура Фиса.
В текущем сезоне Циципас провел 24 матча. На этом отрезке у него 16 побед и восемь поражений.
Музетти
Лоренцо в предыдущем раунде выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри — 7:6, 6:2.
Для итальянца это был первый матч после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он остановился в шаге от титула.
В финале Музетти проиграл Карлосу Алькарасу (3:6, 6:1, 6:0). В решающем матче ему не повезло: после первого сета Лоренцо не мог играть в полную силу из-за травмы ноги.
Именно по этой причине Музетти пропустил недавний турнир в Барселоне.
Лучшим результатом Музетти в Мадриде пока остается выход в четвертый круг в 2022 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.04, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.78.
Прогноз: именно Музетти оказался на пути Циципаса в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. В том матче итальянец совершил камбэк — 1:6, 6:3, 6:4. Логично предположить, что предстоящая встреча получится не менее интересной. Но также стоит добавить, что до поражения на Лазурном берегу у Стефаноса была серия из пяти побед над Лоренцо.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.