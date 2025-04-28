Циципас — Музетти. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Циципас

В стартовом матче Стефанос одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом — 3:6, 6:4, 6:3.

Грек начал играть в свой лучший теннис только с середины второго сета, когда у немецкого теннисиста начала появляться усталость.

В начале апреля Циципас не смог защитить титул в Монте-Карло. На этот раз он сошел с дистанции после 1/4 финала.

Прогнозы на теннис

На «пятисотнике» в Барселоне Циципас из-за травмы не смог завершить матч 1/4 финала против Артура Фиса.

В текущем сезоне Циципас провел 24 матча. На этом отрезке у него 16 побед и восемь поражений.

Музетти

Лоренцо в предыдущем раунде выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри — 7:6, 6:2.

Для итальянца это был первый матч после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он остановился в шаге от титула.

В финале Музетти проиграл Карлосу Алькарасу (3:6, 6:1, 6:0). В решающем матче ему не повезло: после первого сета Лоренцо не мог играть в полную силу из-за травмы ноги.

Именно по этой причине Музетти пропустил недавний турнир в Барселоне.

Лучшим результатом Музетти в Мадриде пока остается выход в четвертый круг в 2022 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.04, победу Музетти букмекеры предлагают за 1.78.

Прогноз: именно Музетти оказался на пути Циципаса в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. В том матче итальянец совершил камбэк — 1:6, 6:3, 6:4. Логично предположить, что предстоящая встреча получится не менее интересной. Но также стоит добавить, что до поражения на Лазурном берегу у Стефаноса была серия из пяти побед над Лоренцо.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.