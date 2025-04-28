Свитолина — Саккари. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

Украинка Элина Свитолина сыграет против гречанки Марии Саккари в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Свитолина — Саккари, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Свитолина

Элина впервые в карьере прошла в на мадридском «тысячнике» дальше второго круга.

При этом для выхода в 1/8 финала украинке, которая оказалась в числе сеяных, надо было выиграть только два матча.

В первом Свитолина спокойно обыграла представительницу Великобритании Сонай Картал — 6:3, 6:1.

Но больше всего удивила уверенная победа Свитолиной над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной — 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

Победная серия Свитолиной теперь составляет семь матчей. Ранее в этом месяце она выиграла турнира во французском Руане.

Саккари

Мария тем временем впервые в этом году выиграла больше одного матча.

В середине апреля гречанка возобновила сотрудничество с тренером, под руководством которого стала третьей ракеткой мира. Решение было принято вскоре после того, как она опустилась в конец первой сотни рейтинга.

На текущем турнире Саккари пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге она одержала победу над китаянкой Синьюй Ван (6:4, 7:6), а во втором обыграла польку Магду Линетт (7:6, 6:3).

В третьем раунде Саккари разгромила шестую ракетку мира Жасмин Паолини (6:2, 6:1), благодаря чему прервала серию из восьми поражений от соперниц из топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.38, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: обе девушки здорово играют на этом турнире, поэтому оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Скорее всего, в плане содержания предстоящий матч не разочарует болельщиков.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.