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    Свитолина обыграет Саккари и продлит победную серию?

    Свитолина — Саккари. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Саккари
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против гречанки Марии Саккари в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Свитолина — Саккари, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 28 Апреля 2025 года

    Элина Свитолина

  • Украина
    •  Элина Свитолина 22:30 Мария Саккари

    Мария Саккари

  • Греция
    •

    Свитолина

    Элина впервые в карьере прошла в на мадридском «тысячнике» дальше второго круга.

    При этом для выхода в 1/8 финала украинке, которая оказалась в числе сеяных, надо было выиграть только два матча.

    В первом Свитолина спокойно обыграла представительницу Великобритании Сонай Картал — 6:3, 6:1.

    Но больше всего удивила уверенная победа Свитолиной над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной — 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Победная серия Свитолиной теперь составляет семь матчей. Ранее в этом месяце она выиграла турнира во французском Руане.

    Саккари

    Мария тем временем впервые в этом году выиграла больше одного матча.

    В середине апреля гречанка возобновила сотрудничество с тренером, под руководством которого стала третьей ракеткой мира. Решение было принято вскоре после того, как она опустилась в конец первой сотни рейтинга.

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    • На текущем турнире Саккари пока не проиграла ни одного сета.

    В первом круге она одержала победу над китаянкой Синьюй Ван (6:4, 7:6), а во втором обыграла польку Магду Линетт (7:6, 6:3).

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    В третьем раунде Саккари разгромила шестую ракетку мира Жасмин Паолини (6:2, 6:1), благодаря чему прервала серию из восьми поражений от соперниц из топ-10.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.38, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.04.

    Прогноз: обе девушки здорово играют на этом турнире, поэтому оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов. Скорее всего, в плане содержания предстоящий матч не разочарует болельщиков.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Свитолина — Саккари?

    Матч Свитолина — Саккари состоится 28 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Свитолина — Саккари?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Свитолина — Саккари?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Свитолина — Саккари?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Свитолина — Саккари?

    Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.38, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.04.

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