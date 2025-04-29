Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 29 апреля 2025 года

29 апреля в 1/2 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: Эта команда сражается за победы на всех фронтах. На данный момент она занимает 2 место в турнирной таблице аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Хиляль» на 6 очков отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропускает в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Встреча с «Кванджу» завершилась феерией (7:0).

До того команда не сумела одолеть «Аль-Шабаб» (2:2). При этом чуть ранее она уверенно переиграла «Аль-Халидж» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Аль-Хиляль» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Хиляль» весьма результативно атакует. Команда настреляла 79 мячей в 29 поединках аравийского чемпионата.

Матчи с «Аль-Ахли» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Хиляль» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и Маркос Леонардо наколотил 17 мячей во внутреннем чемпионате.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» все еще пытается вклиниться в чемпионскую гонку. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Ахли» на 10 зачетных баллов отстает от лидера чемпионата. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Со счетом 3:0 она переиграла «Бурирам Юнайтед».

До того команда сумела обыграть «Аль-Вехду» (3:2). Да и поединок с «Аль-Фейхой» завершился уверенной викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Ахли» весьма результативно атакует. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.

При этом «Аль-Ахли» победил в 4 своих последних поединках. Да и Айвен Тони наколотил уже 19 мячей в текущем чемпионате.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Плюс в последней очной встрече она переиграла «Аль-Хиляль» (3:2).

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда способна найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Аль-Ахли» победил в 4 своих последних матчах

«Аль-Хиляль» не проигрывает 4 матча кряду

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: Номинальные хозяева традиционно успешно противостоят «Аль-Ахли», и явно начнут встречу активно.

«Аль-Хиляль» имеет в своем составе весьма качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10