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    Дрейпер продлит серию побед над Берреттини?

    Дрейпер — Берреттини. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Берреттини
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против итальянца Маттео Берреттини в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Берреттини, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 28 Апреля 2025 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 12:00 Маттео Берреттини

    Маттео Берреттини

  • Италия
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    Дрейпер

    В стартовом матче Джек одержал уверенную победу над Таллоном Грикспором — 6:3, 6:4.

    Вопреки ожиданиям, британец спокойно разобрался с нидерландским теннисистом, который в последнее время очень здорово играет против соперников из топ-20.

    Дрейпер не отдал ни гейма на подаче, при этом у Грикспора был лишь один брейк-пойнт.

    Прогнозы на теннис

    В общем, Дрейпер, похоже, уже пришел в себя после победы на «Мастерсе» в Майами. В начале апреля Джек не очень удачно выступил в Монте-Карло, проиграв во втором матче Алехандро Давидовичу-Фокине.

    Берреттини

    Маттео тем временем в первом матче одержал волевую победу над Маркосом Гироном — 6:7, 7:6, 6:1.

    Итальянец допустил несколько неприятных ошибок только на тай-брейке первого сета.

    При этом важно отметить безупречную игру Берреттини на подаче — у его соперника не было ни одного брейк-пойнта.

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    В начале месяца Берреттини прошел два раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло — выиграл у Мариано Навоне и Александра Зверева, после чего уступил Лоренцо Музетти.

    На четырех из пяти предыдущих турниров Берреттини выиграл не менее двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.38, победу Берреттини букмекеры предлагают за 3.04.

    Прогноз: в прошлом году Джек обыграл Маттео на траве в Штутгарте, а в начале текущего сезона — на харде в Дохе. При этом в обоих случаях они провели по три сета. Скорее всего, не менее напряженной будет и предстоящая встреча. Все-таки на грунте Дрейпера сложно назвать явным фаворитом в матче против Берреттини.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дрейпер — Берреттини?

    Матч Дрейпер — Берреттини состоится 28 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дрейпер — Берреттини?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дрейпер — Берреттини?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дрейпер — Берреттини?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дрейпер — Берреттини?

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.38, победу Берреттини букмекеры предлагают за 3.04.

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    Дрейпер — Берреттини: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 28.04.202512:00. Дрейпер продлит серию побед над Берреттини?
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