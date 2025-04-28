Дрейпер — Берреттини. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

Джек Дрейпер
Маттео Берреттини
Дрейпер
В стартовом матче Джек одержал уверенную победу над Таллоном Грикспором — 6:3, 6:4.
Вопреки ожиданиям, британец спокойно разобрался с нидерландским теннисистом, который в последнее время очень здорово играет против соперников из топ-20.
Дрейпер не отдал ни гейма на подаче, при этом у Грикспора был лишь один брейк-пойнт.
В общем, Дрейпер, похоже, уже пришел в себя после победы на «Мастерсе» в Майами. В начале апреля Джек не очень удачно выступил в Монте-Карло, проиграв во втором матче Алехандро Давидовичу-Фокине.
Берреттини
Маттео тем временем в первом матче одержал волевую победу над Маркосом Гироном — 6:7, 7:6, 6:1.
Итальянец допустил несколько неприятных ошибок только на тай-брейке первого сета.
При этом важно отметить безупречную игру Берреттини на подаче — у его соперника не было ни одного брейк-пойнта.
В начале месяца Берреттини прошел два раунда на «Мастерсе» в Монте-Карло — выиграл у Мариано Навоне и Александра Зверева, после чего уступил Лоренцо Музетти.
На четырех из пяти предыдущих турниров Берреттини выиграл не менее двух матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.38, победу Берреттини букмекеры предлагают за 3.04.
Прогноз: в прошлом году Джек обыграл Маттео на траве в Штутгарте, а в начале текущего сезона — на харде в Дохе. При этом в обоих случаях они провели по три сета. Скорее всего, не менее напряженной будет и предстоящая встреча. Все-таки на грунте Дрейпера сложно назвать явным фаворитом в матче против Берреттини.
- 1.92Тиафо — Мюллер: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.32Норри — Диалло: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.23Димитров — Фирнли: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.