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    Сможет ли Медведев выиграть у Накашимы?

    Медведев — Накашима. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Мадриде 29 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Накашима
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Брэндона Накашимы в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Накашима, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 29 Апреля 2025 года

    Даниил Медведев

  • Россия
    •  Даниил Медведев 12:00 Брэндон Накасима

    Брэндон Накасима

  • США
    •

    Медведев

    Даниил на текущем турнире до сих пор провел лишь один матч.

    Как и все сеяные, россиянин пропускал первый круг, а во втором его соперником должен был стать серб Ласло Джере, который в последний момент снялся из-за травмы.

    Несмотря на все опасения, Медведев спокойно прошел предыдущий раунд, разгромив Хуана-Мануэля Серундоло.

    Медведев отдал аргентинскому теннисисту лишь четыре гейма — 6:2, 6:2. Пожалуй, можно даже сказать, что это был его лучший матч после начала грунтовой серии.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Медведев проиграл в третьем круге Алексу Де Минору (2:6, 2:6).

    Накашима

    Брэндон тоже оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче американский теннисист одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:3, 7:6.

    После этого Накашима обыграл итальянца Флавио Коболли — 7:5, 6:3.

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    Ранее в этом сезоне Накашима выиграл больше трех матчей только на одном турнире — на «пятисотнике» в Акапулько он дошел до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.35, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.20.

    Прогноз: если отталкиваться от предыдущего матча Даниила в Мадрида, можно осторожно предположить, что он все-таки неплохо подготовился к турниру. Американец не самый простой соперник, но мы склоняемся к тому, что российский теннисист одержит победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 1.99.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Медведев — Накашима?

    Матч Медведев — Накашима состоится 29 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Медведев — Накашима?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Медведева в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Медведев — Накашима?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Медведева в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.99.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Медведев — Накашима?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Медведев — Накашима?

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.35, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.20.

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    Медведев — Накашима: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 29.04.202512:00. Сможет ли Медведев выиграть у Накашимы?
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