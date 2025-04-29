Медведев — Накашима. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Мастерс в Мадриде 29 апреля 2025 года

Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Брэндона Накашимы в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 29 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Накашима, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Медведев

Даниил на текущем турнире до сих пор провел лишь один матч.

Как и все сеяные, россиянин пропускал первый круг, а во втором его соперником должен был стать серб Ласло Джере, который в последний момент снялся из-за травмы.

Несмотря на все опасения, Медведев спокойно прошел предыдущий раунд, разгромив Хуана-Мануэля Серундоло.

Медведев отдал аргентинскому теннисисту лишь четыре гейма — 6:2, 6:2. Пожалуй, можно даже сказать, что это был его лучший матч после начала грунтовой серии.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Монте-Карло Медведев проиграл в третьем круге Алексу Де Минору (2:6, 2:6).

Накашима

Брэндон тоже оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче американский теннисист одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:3, 7:6.

После этого Накашима обыграл итальянца Флавио Коболли — 7:5, 6:3.

Ранее в этом сезоне Накашима выиграл больше трех матчей только на одном турнире — на «пятисотнике» в Акапулько он дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.35, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.20.

Прогноз: если отталкиваться от предыдущего матча Даниила в Мадрида, можно осторожно предположить, что он все-таки неплохо подготовился к турниру. Американец не самый простой соперник, но мы склоняемся к тому, что российский теннисист одержит победу.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 1.99.